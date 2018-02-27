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Санкции против белорусского молока отложены до 6 марта

27 февраля 2018 17:12
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Новости Беларуси. В Москве 27 февраля продолжились переговоры по вопросам поставок белорусского молока в Российскую Федерацию. Новая дата введения ограничений – 6 марта. Государственный комитет по стандартизации Беларуси выступает за совершенствование механизма взаимодействия надзорных органов в ЕАЭС. В Комитете по стандартизации считают: проблема – не в качестве продуктов, а в разнице критериев оценки.  

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:  
Мы настаиваем на том, чтобы были определены те подходы для оценки качества продукции, которые являются наиболее объективными, чтобы у нас не было перетягивания между специалистами, что они проверили – у них продукция не соответствующая, а мы у себя проверяем в процессе производства – наша продукция соответствует всем требованиям.  

Сейчас между странами Таможенного союза действует технический регламент на молочную продукцию, однако методы испытаний везде разные. Первостепенная задача – разработать единые стандарты исследования продукции. Вопрос с поставкой молока на российский рынок планируют решить в ближайшее время.  

Больше новостей экономики за 27 февраля здесь.  

# Экономика # Санкции # Виктор Назаренко

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