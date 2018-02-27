Санкции против белорусского молока отложены до 6 марта

Новости Беларуси. В Москве 27 февраля продолжились переговоры по вопросам поставок белорусского молока в Российскую Федерацию. Новая дата введения ограничений – 6 марта. Государственный комитет по стандартизации Беларуси выступает за совершенствование механизма взаимодействия надзорных органов в ЕАЭС. В Комитете по стандартизации считают: проблема – не в качестве продуктов, а в разнице критериев оценки.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Мы настаиваем на том, чтобы были определены те подходы для оценки качества продукции, которые являются наиболее объективными, чтобы у нас не было перетягивания между специалистами, что они проверили – у них продукция не соответствующая, а мы у себя проверяем в процессе производства – наша продукция соответствует всем требованиям.

Сейчас между странами Таможенного союза действует технический регламент на молочную продукцию, однако методы испытаний везде разные. Первостепенная задача – разработать единые стандарты исследования продукции. Вопрос с поставкой молока на российский рынок планируют решить в ближайшее время.