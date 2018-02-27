«Создать большую конкуренцию в сфере телекоммуникаций». Президент – об инвестиционном сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли

Тем не менее, вопросы остаются. К примеру, мобильный сегмент пока отстает. Наши операторы должны максимально быстро внедрять передовые технологии. Кроме того, в настоящее время государство рассматривает возможность продажи акций в компании «БеСТ». Предложения от инвесторов уже поступают, одно из них как раз и озвучили сегодня на совещании. При этом нельзя забывать, что все процессы приватизации должны идти в соотвествии с законодательством.

В настоящее время в Беларуси активно проводится информатизация. И одним из базовых элементов как раз является состояние и развитость инфраструктуры передачи данных. Работа в этом направлении ведется давно.

В первую очередь для того, чтобы создать большую конкуренцию между игроками. О перспективах развития этого рынка говорили сегодня, 27 февраля, на совещании во Дворце Независимости.

Новости Беларуси. Наша страна готова расширять инвестиционное сотрудничество с мировыми лидерами в сфере телекоммуникационных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Десятки лет назад мы начинали с Парка высоких технологий. Создавая этот парк, мы как раз рассчитывали на то, что он нам пригодится. И действительно, он стал базой и основой для дальнейшего развития информационных технологий.

Конечно, наши решения заложили основу, создали условия для развития IT-сферы, естественно, для создания экономики нового века – XXI века. Но одним из базовых элементов, влияющих на скорость, масштаб информатизации, является состояние и развитость инфраструктуры передачи данных.

Если по уровню проникновения широкополосного проводного интернета Беларусь занимает 21-е место в мире, то мобильный сегмент телекоммуникационного рынка у нас пока отстает. Поэтому сегодня нам предстоит этим заниматься. И один из вопросов, который я хотел бы с вами сегодня изучить, рассмотреть при принятии решения – вопрос расширения инвестиционного сотрудничества с мировыми лидерами в этой сфере.

Я не хочу называть компанию, рекламу делать. Речь идет о том, чтобы создать большую конкуренцию в сфере телекоммуникаций, создать большую конкуренцию, хотя она у нас уже есть. У нас не одна компания работает, а целых две крупных. И третья вот, которая просит у нас поддержки. Речь идет о приватизации нескольких процентов, которые находятся в собственности государства, приватизации процентов нашей компании «БеСТ».

Есть общепринятая практика, всё должно идти по закону. Я только что об этом говорил. Если кто-то хочет купить, а мы что-то хотим продать – пожалуйста, торгуемся, выставляем на конкурс, на тендер – кто больше заплатит, тому и продадим. Это общая практика. Может быть, есть инвестор, который нас сможет удивить и предложить супервыгодные условия. Это тоже принимается.

По итогам совещания решено все предложения отправить на детальную проработку.

Отметим, в настоящее время цифровая трансформация экономики – один из ключевых приоритетов развития государства. Мощную основу для совершенствовния отечественной IT-сферы создал Декрет «О развитии цифровой экономики». Он был принят еще в конце 2017 года.

Среди главных целей документа – развитие отечественных IT-компаний, привлечение в нашу страну инвестиций и лучших специалистов. Также декрет дал определение таким понятиям, как криптовалюта и майнинг.