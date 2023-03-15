С пониженной калорийностью, безлактозное, сухое. Почему белорусское молоко особенное и какие доходы оно приносит?

За последние годы белорусская молочная промышленность шагнула далеко вперед. Производство и переработка молока – важнейшие составляющие агропромышленного комплекса Беларуси. Экспорт этого продукта – один из ключевых аспектов нашей экономики. Почему же наше молоко особенное?

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия:

Наше молоко особенное, потому что оно натуральное. У нашей страны нет необходимости производить молоко для потребителя из восстановленного молока. Ресурсов отечественного молока хватает, чтобы удовлетворить спрос потребителя внутри страны и значительную часть отправлять на экспорт. Почти 62 % мы экспортируем в другие страны. Уровень самообеспечения у нас в республике превышает 263 %, даже в странах Евросоюза этот уровень намного ниже – порядка 150 %.

Ольга Сотченко, ведущий инженер сектора стандартизации молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Большинство белорусских продуктов производится по национальным стандартам, что гарантирует их высокое качество и натуральность. Следует отметить, что Институт является разработчиком всех государственных стандартов на молочные продукты. Большое внимание уделяется разработке продуктов для здорового питания, в том числе детского. Учитывая тренд на здоровое питание, специалисты разработали целую линейку продуктов с пониженной калорийностью и сниженным содержанием сахара. Они имеют сбалансированный состав и подходят для всех категорий населения, в том числе для детей и людей, больных сахарным диабетом.

Ольга Сотченко:

Также хотелось бы отметить разработку целой линейки молочных продуктов для людей с лактазной недостаточностью. Согласно данным ВОЗ, около 18 % населения Республики Беларусь имеют сниженную активность фермента, расщепляющего молочный сахар. При употреблении молочных продуктов эти люди испытывают дискомфорт, вызванный кишечными расстройствами. Поэтому они ограничивают употребление молочных продуктов. Ряд технологических операций позволяет убрать лактозу из молочных продуктов и сделать эти продукты безопасными для людей с лактазной недостаточностью.

Наталья Фурик, заместитель директора по научной работе РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Мы говорим о разнообразии линейки в том числе традиционных продуктов. Например, продукты на основе молока А2. Целая линейка у нас разработана. Это и кефир, и творог, и сметана, и йогурт, и биойогурт. Особенностью этих продуктов является то, что при их производстве используется специально отобранное молоко, которое лучше усваивается и пригодно для людей, у которых есть проблемы с пищеварением.

К слову, за 2022 год молочную продукцию реализовали в 50 стран. Значительный удельный вес в экспорте всей молочки занимает сыр, его поставляют в 25 стран. Сухое обезжиренное молоко – в 36 стран. Это ли не достижение? Мария Климова:

На следующие три года у нас запланированы масштабные мероприятия по модернизации и техпереоснащению на предприятиях молочной промышленности, запланировано строительство совершенно нового цеха по выработке детского питания на молочной основе, которое будет соответствовать требованиям GMP, требованиям азиатского региона.