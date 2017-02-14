С помощью первого ИДК на железной дороге в Бресте вагон можно проверить за несколько минут

Новости Беларуси. Первый в Беларуси инспекционно-досмотровый комплекс на железной дороге открыли в Бресте. С помощью новейшего оборудования будут сканировать грузовые составы на белорусско-польской границе. На проверку одного вагона уйдет всего несколько минут.

Комплекс построен в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Китаем.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Если наш эксперт видит на картинке некое изображение, которое явно не совпадает с тем, что заявлено в документах, нашими инспекторами принимается решение от конкретного состава отцепить этот вагон, загнать на досмотровую площадку. Это уже выполняет по технологии железная дорога. И представить такой вагон к досмотру.

Ян Сюминь, советник Канцелярии Советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в Республике Беларусь:

Это не просто оборудование, это символ дружбы между нашими народами. Если нужно, мы рассмотрим возможность поставок еще.

Это уже 10 инспекционно-досмотровый комплекс на границах Беларуси. Установленные ранее работают на автомобильных переездах. Только на брестском направлении с их помощью за год выявлено почти 200 нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.