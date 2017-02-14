Бурение глубоководных скважин и контроль за радиацией: Беларусь расширяет экспорт геоуслуг

Новости Беларуси. Беларусь готова расширять экспорт геологических услуг. Так, уже в 2017 году наши специалисты займутся бурением глубоководных скважин в Египте. Сейчас проект находится в разработке. Кроме того, эта страна заинтересована в белорусских геологических исследованиях.

Другая актуальная область сотрудничества – технологии очистки водных ресурсов и контроль за их качеством.

Также Беларусь готова опытом в сфере контроля за радиацией.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

НПЦ по геологии сейчас как раз тоже заключил договор и готовится к тому, чтобы начать экспорт геологических услуг, бурения скважин за пределами Беларуси. Для этого, безусловно, нужно современное буровое оборудование, причем адаптированное к тем местам, в которых будут проводиться такие работы. Необходима дополнительная подготовка, чем мы сейчас и занимаемся.

Всего же за 2016 год прибыль от экспорта геологических услуг составила почти 30 миллионов долларов.

Традиционные направления – Россия и страны СНГ, Латинская Америка, Южная Азия, а также Турция и Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.