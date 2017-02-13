Новости экономики за 13.02.2017

Новости Беларуси. Инфляция января оказалась ниже прогнозируемой – меньше одного процента.

Больше всего подорожали юридические услуги, оплата общежитий и билеты в музеи.

На прежних позициях остались одежда и лекарства.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Овощи в январе подорожали, мясо, рыба и обед в ресторане подешевели. Почти на треть увеличились цены на сладкий перец, свежие помидоры и огурцы.

Незначительно изменилась стоимость картофеля, капусты, винограда и бананов. Сезонность!

Чего не скажешь о мясных и рыбных продуктов, которые немного, но все же подешевели. Как и обеды в ресторанах – на 2 %.

КИТАЙСКИЙ В БАНКОМАТАХ

Нихао! Именно так готовы приветствовать своих клиентов некоторые белорусские банкоматы.

Наряду с русским, белорусским, английским и немецким появилось китайское программное обеспечение.

Неудивительно, туристы, студенты, а также работники китайских представительств – все они являются пользователями карт. И есть еще одна причина актуальности иероглифов в банковской системе: по версии агентства «Блумберг» язык КНР является самым востребованным в мире бизнес-языком после английского.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Беларусь стала производить больше бумажных изделий и меньше покупать за рубежом.

Объем импортозамещающей продукции – 270 миллионов долларов в год, а условная экономия валюты за счет поставок на внутренний рынок – 90 миллионов долларов.

Это древесные плиты, бумажные мешки, картон, ламинат, обои и многое другое.

ГОСЗАКУПКИ УЙДУТ В ИНТЕРНЕТ

Госзакупки станут ещё прозрачнее, а сам процесс полностью уйдёт в интернет. В открытом доступе будут находиться все пункты договора и даже годовой план предприятия.

Это защитит поставщиков от внезапных изменений условий контракта, а инициатору госзакупки даст стимул долгосрочному планированию.

Напомню, что недобросовестных участников будут отстранять от торгов на 2 года, а претензии публиковать на официальном сайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И о торгах на валютно-фондовой бирже. Евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал. Таким образом, белорусский рубль укрепился к корзине валют на четыре сотых пункта. И это были все новости экономики. Успешной недели.