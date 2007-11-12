С начала 2007 года "БелАЗ" на треть увеличил экспорт

Гигант белорусского автомобилестроения "БелАЗ" продолжает развитие.

Белорусский автомобильный завод является одним из крупнейших мировых предприятий в автомобилестроительной отрасли. Здесь выпускают карьерные самосвалы особо большой грузоподъемности, дорожно-строительную технику, аэродромные тягачи для буксировки самолетов. С начала года темп роста экспорта составил 131%. При этом достигнуто положительное внешнеторговое сальдо в сумме 197 миллионов долларов.

Гигант белорусского автомобилестроения "Белаз" продолжает развитие, обозначившееся несколько лет назад. К ноябрю показатели по объему товарооборота, росту экспорта и затраты на производство продукции ощутимо выросли.

Невыполненными оказались задания по энергосбережению. Недоработка небольшая - всего 1,5%. Причина проста - отопительный сезон в этом году стартовал на две недели раньше. В остальном динамика положительная.

К таким результатом предприятие шло не один год. На 4-летнюю модернизацию производства потратили миллионы долларов. Зато ассортимент продукции вырос в 3 раза. Повысилась культура производства.

Благодаря контролирующим устройствам, практически на нет удалось свести брак деталей. Для экономии электроэнергии, внедрили плазменную и лазерную резку. Сегодня на "БелАЗе" производится вся гамма автосилачей - от 30 до 320 тонн. В планах выпустить 540-тонный самосвал.

"БелАЗ" занимает сегодня более трети мирового рынка крупнотоннажных автомобилей. География поставок - Европа, Азия, Африка, Латинская Америка.

Объемы добычи минеральных и полезных ископаемых растут с каждым годом. Поэтому проблем с продажами не будет, если прогрессивная политика развития предприятия продолжиться. Чтобы удержать рынок "Белаз" регулярно ставит задачу повышения темпов обновления модельного ряда. Сегодня в планах новая модернизация производства. К 2010-му "БелАЗ" собирается выйти на прибыль в 2 триллиона рублей в год.

