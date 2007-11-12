Курс - на увеличение строительства жилья

Президент Александр Лукашенко выслушал доклад председателя правления Национального банка Петра Прокоповича.

Снизить стоимость жилья за счет наращивания объема строительства. Этот показатель должен быть выше заложенного в пятилетней программе. Такое поручение глава государства дал сегодня во время доклада председателя правления Национального банка Петра Прокоповича. В ближайшее время Президенту будут внесены конкретные предложения по увеличению мощностей строительных организаций.

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь: "Глава государства поручил рассмотреть возможность по увеличению строительства жилья выше тех показателей, которые заложены в 5-летней программе. Поэтому мы внесем конкретные предложения, чтобы нарастить мощности по строительству жилья".

Показатели бюджета в этом году выполняются планомерно. Министр финансов страны Николай Корбут проинформировал главу государства о стабильном выполнении как доходной, так и расходной частей республиканского и областных бюджетов.

Обеспечение всех социальных программ позволило повысить в стране зарплату, пенсию и пособия. Социальная поддержка населения подкрепляется надлежащим объемом финансовых ресурсов. Александр Лукашенко акцентировал внимание на безусловном исполнении принципа эффективного расходования средств.



Уже общаясь с журналистами, глава Минфина сообщил, что Беларусь рассчитывает получить российский кредит в размере 1 миллиард долларов США в этом году. Еще полмиллиона будут выделены в 2008.

В будущем году в стране планируется повысить ставку НДС с 18 до 20%. Соответствующее предложение будет доложено Президенту на совещании по республиканскому бюджету на 2008 год. Проектом главного финансового документа бюджета определено повышение тарифов ЖКХ не более 5 долларов в год.



