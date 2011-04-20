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С конвейера БелАЗа сошел пятисотый карьерный самосвал грузоподъемностью 220 тонн

20 апреля 2011 18:57
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Этот гигант уже зарекомендовал себя во многих странах и по праву считается одним из самых перспективных. БелАЗы этой серии уже работают в 20-ти странах мира. Юбилейная машина уже в ближайшее время отправится в Россию.

Он не утратил своей популярности с самого первого выпуска в 1992 году и до этого дня. «БелАЗ-7530» за эти годы претерпел не одно изменение. Юбилейный — пятисотый — карьерный самосвал сегодня собой представляет наиболее усовершенствованную модель. Машина укомплектована дополнительными автоматическими системами пожаротушения, диагностики и кондиционирования.

Олег Степук, главный конструктор ОАО «БелАЗ»:
Машина укомплектована дополнительными системами, которые облегчают работу водителей, не говоря уже о плавности хода.

Анатолий Ровба, заместитель директора ОАО «БелАЗ» по производству:
Если раньше собирали одну, две, максимум три машины в год, то сегодня — 11 машин в месяц по конвейеру. В этом году за 4 месяца соберем 44 машины.

Грузоподъемность — 220, полная масса — 376 тонн. Двигатель мощностью 2200 лошадиных сил. Даже конкуренты — мировые производители карьерных самосвалов — признают наш «БелАЗ» лучшим из лучших.

Этот юбилейный выпуск для Белорусского автомобильного завода на самом деле особенный: сегодня самосвал Белаз-7530 по праву считается одним из самых перспективных и популярных. Машины именно этой серии работают более чем в двадцати карьерах России, Сербии, ЮАР, Австралии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Модель 7530 хоть и не самая большая по масштабам, зато самая популярная. Так и пятисотая машина надолго дома не останется — уже через пару дней отправится в Россию.

Леонид Хохолко, начальник департамента автотранспорта российской холдинговой компании:
Среди всех выпускаемых моделей БелАЗа он показывает наиболее низкую стоимость перевозок. Для заказчика это наиболее важно — с минимальными затратами обеспечить грузоперевозки.

Анатолий Колюкшев, водитель-испытатель ОАО «БелАЗ»:
Управлять этим самосвалом не тяжелее, чем управлять легковым автомобилем. Рулевое управление очень лёгкое, плавности хода может позавидовать легковая машина, благодаря подвеске, которую разработали белорусские конструкторы.

Впрочем, «БелАЗ-7530» еще ожидает модификация. Высокий спрос существует уже и на модели, которые пока находятся лишь в разработке. В проектах — самосвалы-великаны.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
Сейчас наши конструкторы решают задачу — а она не из простых — создания самосвал грузоподъемностью 420-450 тонн.

Сегодня каждый третий самосвал в мире — белорусский. И все же, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, нам следует серьезно расширить разнообразие нашего присутствия на мировом рынке. Ведь мы конкурентоспособны по цене и качеству. Просто действовать нужно более агрессивно — отвоевывая даже те рынки, которые давно поделили.

БелАЗ-7530

БелАЗ-7530

БелАЗ-7530

БелАЗ-7530

БелАЗ-7530

# Экономика # БелАЗ # Фотофакт

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