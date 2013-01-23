С чего начинается модернизация легкой промышленности в Беларуси?

Новости Беларуси. Для создания конкурентоспособной продукции необходимо техническое перевооружение. На это в очередной раз обратил внимание Глава государства в ходе пресс-конференции для представителей отечественных и зарубежных СМИ. С чего начинается модернизация предприятий легкой промышленности?

Дизайн или качество, и дано ли третье? Эти женщины, как самые строгие судьи, вердикт предстоит вынести, не выходя из торгового зала. Одежда белорусского производства здесь пользуется спросом, да и, как признаются сами покупательницы, линейка уже радует. Однако найти альтернативу импортным вещам удается далеко не всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупательница:

Не хватает современных, более молодежных моделей, каких-то расцветок.

Выстоять в серьезной конкурентной среде для легкой промышленности дело непростое. Ориентироваться следует не только на внутренний рынок, а поэтому нужно быть во всеоружии, а точнее перевооружать. В первую очередь, материально-техническую базу предприятий.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

В год бережливости тема модернизации производств, конечно номер один. И концерн «Беглегпром» активно в этом направлении работает, Министерство торговли участвует в этом процессе, Минестерство торговли делает заказ на продукты импортозамещения, то есть на те продукты, которые необходимо купить потребителю, но пока еще не вырабатываются. Вот это тема Министерства торговли.

Главный критерий в оценке нового оборудования для текстильной отрасли – энергоэффективность и повышение производительности.

Александр Дмитриев, директор компании по поставке оборудования и комплектующих для швейных, трикотажных и обувных предприятий (Беларусь):

Это совершенно новый автоматический оверлок. Ни у каждых производителей он есть. Он позволяет повысить производительность до 30% по сравнению с тем, что сегодня установлено на предприятиях легпрома. Мы его предлагаем 3 месяца, но уже интерес у предприятий появился и, соответственно, спрос.

А эта итальянская компания по производству прядильного оборудования уже 5 лет на белорусском рынке. В зоне охвата: такие предприятия как «Камволь», Брестский чулочно-носочный комбинат и хлопчатобумажный в Барановичах. Однако работать есть над чем.

Франко Треппо, директор компании по производству прядильного оборудования (Италия):

Многие предприятия хорошо работают, но машины не самого современного образца и мы желаем это исправить.

Работа по модернизации — постулат, заложенный в программе года бережливости. Новое оборудование не только поможет сэкономить ресурсы, но и повысить качество, что не может не отразиться на выборе. В конечном счете.