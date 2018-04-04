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С 4 апреля проставлять печать в трудовых книжках работников не обязательно

04 апреля 2018 17:37
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Новости Беларуси. Печать отменяется. С 4 апреля наниматели не обязаны проставлять печать в трудовых книжках работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На новых бланках аббревиатуры «М.П.» не будет. Записи отныне заверяются подписью нанимателя или лица, которое выдает документ. Индивидуальным нанимателям разрешили не предоставлять трудовую книжку работника для проставления печати в регистрирующий орган по месту своей государственной регистрации.

Больше новостей экономики за 4 апреля здесь.

# Экономика # Фотофакт # Трудовые отношения

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