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С 21 октября в Беларуси подорожает топливо. Но не всё

20 октября 2018 13:15
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Новости Беларуси. С 21 октября в Беларуси 20 раз за год изменяется стоимость автомобильного топлива.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с октября 2017 года по нынешнее время активно возрастала стоимость нефти. Цена, по которой её закупали белорусские НПЗ, в рублёвом эквиваленте повысилась на 54,5%. А нефтепродукты в Беларуси подорожали в среднем на 15,2%.  

Тем не менее, в этот раз стоимость бензина АИ-92-К5-Евро осталась без изменений – 1 рубль 39 копеек. Остальное топливо подорожало на 1 копейку.  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 48 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 69 копеек,  

ДТ – 1 рубль 48 копеек.  

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.  

Концерн по нефти и химии продолжает придерживаться политики поэтапного повышения цен на топливо.  

Предыдущее изменение цен вступило в силу 14 октября – здесь подробности.  

# Бензин # Экономика

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