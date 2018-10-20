С 21 октября в Беларуси подорожает топливо. Но не всё

Новости Беларуси. С 21 октября в Беларуси 20 раз за год изменяется стоимость автомобильного топлива.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с октября 2017 года по нынешнее время активно возрастала стоимость нефти. Цена, по которой её закупали белорусские НПЗ, в рублёвом эквиваленте повысилась на 54,5%. А нефтепродукты в Беларуси подорожали в среднем на 15,2%.

Тем не менее, в этот раз стоимость бензина АИ-92-К5-Евро осталась без изменений – 1 рубль 39 копеек. Остальное топливо подорожало на 1 копейку.

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 48 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 69 копеек,

ДТ – 1 рубль 48 копеек.

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.

Концерн по нефти и химии продолжает придерживаться политики поэтапного повышения цен на топливо.