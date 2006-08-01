Минская область вышла в лидеры по темпам уборки зерновых

В целом по Беларуси зерновые скошены на 24% от общей уборочной площади. На Брестщине убрано 45,5% зерновых, в Гродненской области - 30%, в Гомельской - 26%, в Минской - 24%, в Могилевской - более 10%, на Витебщине - более 7 %. В целом по республике для уборки урожая потребуется около 29 дней.А вот озимый рапс на этой неделе уже уберут. Его посевы в республике занимают 74 тысячи гектар. К 1 августа он убран уже на 82% от общей площади. Уборка проходила в сложных условиях: из-за жары стручки рапса растрескивались и семена просыпались.