Россия снимает запрет на поставки белорусской мясо-молочной продукции

Новости Беларуси. В мясо-молочном деле наметилась развязка. Возможно, уже завтра продукция белорусских предприятий, попавших под временные ограничения Россельхознадзора, может появиться на российских прилавках.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов отдаст распоряжение о снятии запрета на поставки наших товаров.

Об этом сообщил член Совета Евразийской экономической комиссии Сергей Румас по итогам прошедшего 10 декабря в Москве заседания Совета ЕЭК. Предыстория продуктового дела и уже вполне обозримый финал в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Переговорной площадкой, на которой Минск и Москва пришли к общему знаменателю, стал Совет Евразийской экономической комиссии.

Ситуацию с поставками белорусского продовольствия обсудили в столице России. Решение: запрет снять.

В черный список Россельхознадзора попали 23 белорусских предприятия. По некоторым подсчетам, ущерб уже в 200 миллионов долларов. Причина - якобы в продукции нашли вредные микроорганизмы.

В конце прошлой недели от эмбарго освободились 2 завода: Могилевский молочный и Калинковичский мясокомбинат. В случае с последним выяснилось: ни следов АЧС, ни сальмонеллы в продукции никогда и не находили. Выходит, Калинковичский мясокомбинат буквально на ровном месте лишился честно заработанной прибыли.

Александр Лужков, заместитель директора по коммерческим вопросам Калинковичского мясокомбината:

Российский рынок для нас основной. Это порядка 90% наших продаж. 7 дней мы не отгружали на рынок Российской Федерации продукцию. Мы каждый день теряли порядка 100 миллионов.

Сегодня на Совете ЕЭК рассмотрели и проблемы транзита продовольствия, попавшего под российские санкции.

Члены совета отметили, что сама конфликтная ситуация и продуктовые ограничения не должны были произойти. Российский вице-премьер Шувалов обещал отдать распоряжение Россельхознадзору о снятии запрета на поставки белорусских предприятий.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Сама конфликтная ситуация и ограничение поставок белорусской продукции не должны были произойти. Россельхознадзор превысил свои полномочия. При возникновении подобной проблемы, ее нужно было сначала рассмотреть на уровне вице-премьеров, затем - премьер-министров и только после этого могло приниматься решение об ограничении поставок. По итогам заседания Совета ЕЭК будет оформлен специальный протокол, который гарантировал бы невозможность возникновения подобных ситуаций в будущем. Сегодня даны поручения таможенным органам, ветеринарным службам для того, чтобы они в ближайшее время утвердили регламенты взаимодействия для того, чтобы добросовестные участники этого рынка не пострадали.

На заседании Совета ЕЭК выяснилось, что претензий к белорусской стороне в части транзита нет, так как Беларусь строго исполняет все взятые на себя обязательства, в том числе и в рамках Таможенного союза.

Минск рассчитывает, что Россия откроет поставки для части предприятий республики буквально завтра. И комбинаты, которые по претензиям качества продукции приостановили поставки, вновь продолжат свои торговые отношения с российскими регионами.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, доцент:

Конечно, было ожидаемо, что конфликт разрешится, и очень быстро разрешится. По молоку, я помню, где-то года два назад в марте, такой же конфликт был - разрешили его. Поэтому нужно каким-то образом создать такие механизмы, чтобы ни телевидение не обсуждало, ни потребитель не думал об этом, а в рабочем порядке все это разрешалось.

Несколько сложнее обстоит ситуация с белорусскими предприятиями, в продукции которых, по данным Россельхознадзора, якобы обнаружен геном африканской чумы свиней. Однако эта проблема будет также вскоре разрешена (после проведения исследовании).

В качестве своеобразной гарантии 10 декабря на встрече стороны оформили специальный протокол. Это позволит избежать в дальнейшем подобных ситуаций.

Николай Сергеев, политолог:

С 1 января мы начинаем жить в новом качестве - уже в Евразийском экономическом союзе. и я думаю, что в последующем уже там заложены механизмы, которые подобные споры будут переводить чисто в судебно-экономическую плоскость, когда главам государств и правительствам не надо будет вмешиваться в эти дела. Это хозяйственные споры.

Тем временем Россельхознадзор в тандеме с белорусской ветслужбой и впервые с участием экспертов Евразийской экономической комиссии продолжают проверку белорусских предприятий. Ожидается, что результаты будут готовы уже к концу этой недели.

Впрочем, торговые конфликты в Союзном государстве — не новость. Все помнят и молочные, и сахарные, и калийные войны. Однако на этот раз затронуты не только двусторонние интересы. Санкции срикошетили и по партнерам по интеграции, и добавили ложку дегтя в бочку меда будущего Евразийского экономического союза.

Тем не менее, война войной, а обед по расписанию. Как обратила внимание наша съемочная группа, российские проверяющие, которые до конца недели будут находиться на белорусских предприятиях, не отказались от обедов в столовых этих же комбинатов. Вооружившись при этом вилками и ножами, а отнюдь ни микроскопами.