Беларусь и Россия могут отказаться от согласования балансов поставок молока и мяса

Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены балансов поставок молока и мяса. Это значит, что странам не нужно будет каждый год согласовывать вопросы по продовольствию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сам механизм поставок станет прозрачнее.

По ведению единой аграрной политики стороны сейчас разрабатывают новый формат. Ожидается, что он упорядочит работу в 2020 году. При этом документ будет соответствовать дорожной карте. Работа над ней продолжается.

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Если взять сегодня карту экспорта, то около 70 % мы реализуем на российский рынок. Сегодня идет оптимизация направлений для того, чтобы мы имели единое понимание и единое направление нашего развития.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Идет обсуждение стыковки всех нормативных документов, в первую очередь, сделать аудит, насколько мы идентичны, схожи в вопросах поддержки, нормативно-правовых документов. Мы в этом уже определились.