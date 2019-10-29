Россия откроет рынок для белорусской говядины

Новости Беларуси. Российский рынок для белорусской говядины должен быть открыт в ближайшее время. Договоренность достигнута на прошлой неделе на встрече в Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ограничения Россельхознадзор ввёл весной текущего года. Также сегодня стало известно, что на уровне министерств договорились о поставках из Беларуси в Россию 320 тысяч тонн мяса в будущем году.





Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Будем исходить из договоренностей, тех объемов, которые мы планируем по увеличению производства животноводческой продукции на 2020 год в натуральном выражении. Исходя из этого будем формировать баланс. Я считаю, что ниже уровня этого года он не должен быть, будем планировать с определенным ростом.





Сегодня переговоры о сотрудничестве непосредственно между производителями ведутся на минской площадке. В столице проходит четвёртый экспортный форум «Беларусь мясная». Среди 400 участников – основные игроки мясного рынка Беларуси и России.





Елизавета Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков России:

У белорусских продуктов очень высокий лимит доверия со стороны российских потребителей. Белорусское – воспринимается как качественное, сделанное с душой, почти домашнее. Поэтому, я думаю, вы здесь будете занимать свою нишу.