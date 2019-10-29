МВФ оценит экономическую ситуацию в Беларуси

Новости Беларуси. Миссия МВФ начинает работу в Беларуси. Основная тема переговоров – экономическая ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируются встречи в правительстве и Национальном банке. Официальный Минск также планирует обсудить с представителями Фонда возможность новой программы сотрудничества. Как ранее заявлял министр финансов, база для переговоров есть. Миссия Международного валютного фонда продлится до 5 ноября.