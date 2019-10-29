Прямой эфир

МВФ оценит экономическую ситуацию в Беларуси

29 октября 2019 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Миссия МВФ начинает работу в Беларуси. Основная тема переговоров – экономическая ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МВФ оценит экономическую ситуацию в Беларуси-1

Планируются встречи в правительстве и Национальном банке. Официальный Минск также планирует обсудить с представителями Фонда возможность новой программы сотрудничества. Как ранее заявлял министр финансов, база для переговоров есть. Миссия Международного валютного фонда продлится до 5 ноября.

# МВФ в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открывается форум «Беларусь мясная»
29 октября 2019 07:31

В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт
28 октября 2019 17:17

Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт

96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству
28 октября 2019 15:44

96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству