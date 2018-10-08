Россия намерена закупить 123 карьерных самосвала БелАЗ

Новости Беларуси. Контракт уже подписан. Общая сумма сделки составит примерно 156 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все машины будут направлены в конце первого полугодия следующего года на горнодобывающие предприятия Кузбасса. Кстати, за девять месяцев текущего года БелАЗ продал готовой продукции больше, чем за весь 2017 год. В 28 стран мира уже отправились 902 единицы техники.