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Россия намерена закупить 123 карьерных самосвала БелАЗ

08 октября 2018 17:26
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Новости Беларуси. Контракт уже подписан. Общая сумма сделки составит примерно 156 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия намерена закупить 123 карьерных самосвала БелАЗ-1

Все машины будут направлены в конце первого полугодия следующего года на горнодобывающие предприятия Кузбасса. Кстати, за девять месяцев текущего года БелАЗ продал готовой продукции больше, чем за весь 2017 год. В 28 стран мира уже отправились 902 единицы техники.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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