Российский инвестор строит завод по выпуску ветпрепаратов в «Великом камне»

Сотрудничество в информационном пространстве, укрепление рабочих контактов и обмен опытом. Большой пресс-тур союзных СМИ ко Дню единения народов Беларуси и России продолжается. Журналисты порядка 20-ти изданий уже третий день знакомятся с работой важных объектов инфраструктуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чувствуешь себя муравьишкой». Журналистов союзных и российских СМИ пригласили на БелАЗ.

В рамках пресс-тура журналисты союзных СМИ побывали и в индустриальном парке «Великий камень». Совместный белорусско-китайский проект широко известен своими современными производствами и разработками. Журналисты оценили развитую инфраструктуру центра и познакомились с его историей и резидентами.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Скажу откровенно, что мы бы хотели видеть гораздо большее количество инвесторов из дружественной нам страны, из России. У нас есть китайские, белорусские предприятия, европейские. Проекты в основном касаются медицины. Сейчас строится завод по выпуску, например, ветеринарных препаратов со стандартами GMP. Это российский инвестор, который планирует вложить сюда несколько десятков миллионов долларов в развитие своего проекта.