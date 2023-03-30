Российский инвестор строит завод по выпуску ветпрепаратов в «Великом камне»
Сотрудничество в информационном пространстве, укрепление рабочих контактов и обмен опытом. Большой пресс-тур союзных СМИ ко Дню единения народов Беларуси и России продолжается. Журналисты порядка 20-ти изданий уже третий день знакомятся с работой важных объектов инфраструктуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Чувствуешь себя муравьишкой». Журналистов союзных и российских СМИ пригласили на БелАЗ.
В рамках пресс-тура журналисты союзных СМИ побывали и в индустриальном парке «Великий камень». Совместный белорусско-китайский проект широко известен своими современными производствами и разработками. Журналисты оценили развитую инфраструктуру центра и познакомились с его историей и резидентами.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Скажу откровенно, что мы бы хотели видеть гораздо большее количество инвесторов из дружественной нам страны, из России. У нас есть китайские, белорусские предприятия, европейские. Проекты в основном касаются медицины. Сейчас строится завод по выпуску, например, ветеринарных препаратов со стандартами GMP. Это российский инвестор, который планирует вложить сюда несколько десятков миллионов долларов в развитие своего проекта.
Беларусь и Россия нацелены на создание единого медиаполя, поэтому было важно поближе познакомить представителей союзных и российских СМИ с нашей страной. За три дня они смогли своими глазами увидеть, как работают интеграционные программы в сферах здравоохранения, космоса, промышленности.
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