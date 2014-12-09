Россельхознадзор начал проверку белорусских предприятий

Новости Беларуси. Начнем выпуск одной из самых обсуждаемых тем последних дней — решение ситуации с поставками белорусских мясных и молочных товаров в Россию.

9 декабря начался масштабный мониторинг предприятий белорусской переработки. Россельхознадзор в тандеме с белорусской ветслужбой и впервые с участием экспертов Евразийской экономической комиссии приступили к проверке заводов, попавших под ограничения. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с экспертами.

В черный список Россельхознадзора попали 23 белорусских предприятия. Поставки мясных и некоторых молочных продуктов временно приостановлены. После переговоров в Москве в начале декабря на правительственном уровне условились — специалисты могут приехать и лично убедиться, что в Беларуси работают «по-белому».

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Прибыли три группы российских специалистов. Они сегодня обследуют 12 предприятий: в Брестской, Минской и Могилёвской области на предмет соответствия заявленным качествам, которые мы выпускаем и экспортируем в Российскую Федерацию.

Особое внимание, по имеющейся информации, будет обращено на лабораторный анализ, на качество поставляемого сырья на переработку и исходное продукта. То же качество, наличие бактерий. То, по каким причинам закрыты наши предприятия. Группы приступили к работе. К концу недели мы ожидаем результаты и принятие соответствующих решений.

За последние 10 лет главный ветврач агрокомбината в Дзержинске и не припомнит претензий по качеству продукции. Примерно 30% товара идет на экспорт.

Олег Логвинов, главный ветеринарный врач ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Нам нечего скрывать. Вы знаете, что покупатель любит нашу продукцию и платит за нашу продукцию рублем.

На входе — запрещающие таблички. Пройти на территорию можно только соблюдая строгие санитарные меры предосторожности. Дзержинская фабрика — одно из 12 предприятий, к которым были вопросы по качеству сырья. От комментариев российские специалисты, которые здесь сегодня работает, пока воздерживаются. Идет проверка.

Олег Логвинов, главный ветеринарный врач ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Претензии особо сейчас никто не предъявляет, просто изучают документации, смотрят, какие протоколы у нас имеются, с какими лабораториями мы работаем. Полностью смотрят технологический цикл - от входящего сырья и до выхода готовой продукции. Смотрят, как у нас работают системы ХААСП, ИСО.

В составе рабочей группы и эксперты Евразийской экономической комиссии. У них роль эдакого «третейского судьи». Ведь в Россию продукцию поставляют более полутысячи белорусских производителей, которые контролируются ветеринарными службами. Так что службы эти должны тесно сотрудничать, чтобы впредь таких вопросов не возникало. Тем более накануне старта Единого экономического союза на пространстве Евразии.

Василий Казакевич, директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии:

У нас существует решение 94, которое в октябре приято. Именно страны Таможенного союза должны этим решением. В этом решении буквально оговорены все пункты, которые со стороны ветеринарных служб должны решаться при поставках продовольствия. Ветеринарные службы как бы доверяют друг другу, проводят квалифицированный мониторинг и они сами формируют реестр предприятий, которые имеют право поставлять продукцию на территорию Таможенного союза. И то, что Россельхознадзор принял в одностороннем порядке ограничения, такие ограничения не предусмотрены в документах, которыми сегодня руководствуются страны, которые входят в Таможенный союз.

Кроме того, пять предприятий проверят сами ветслужбы Беларуси — претензии к ним были незначительные. А еще для пяти заводов, где был якобы обнаружен в продукции геном африканской чумы свиней, понадобится больше времени, чтобы собрать и предоставить все необходимые документы по соответствию качеству.

Василий Пивовар, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь:

Специалистами Россельхознадзора будет проведен анализ и будет принято решение о возобновлении поставок в Российскую Федерацию. У нас есть надежда, что большинство проверяемых предприятий будет допущено к поставкам продукции в Российскую Федерацию.

Большой мониторинг белорусских перерабатывающих предприятий продлится неделю — до 16 декабря.