Россельхознадзор аттестовал 8 перерабатывающих белорусских предприятий из ранее проверенных 20-ти

Тем самым они получили право на экспорт своей продукции в Россию. Остальным 12 срок введения ограничения на поставку продукции в российские регионы перенесен с 20 декабря 2008 на 1 января 2009-го. До этого времени Минсельхозпрод представит дополнительную информацию об устранении недостатков, выявленных в ходе инспекторской проверки в августе текущего года. В настоящее время в Россию свою продукцию поставляют 135 предприятий Беларуси.