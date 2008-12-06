Прямой эфир

Россельхознадзор аттестовал 8 перерабатывающих белорусских предприятий из ранее проверенных 20-ти

06 декабря 2008 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Тем самым они получили право на экспорт своей продукции в Россию. Остальным 12 срок введения ограничения на поставку продукции в российские регионы перенесен с 20 декабря 2008 на 1 января 2009-го. До этого времени Минсельхозпрод представит дополнительную информацию об устранении недостатков, выявленных в ходе инспекторской проверки в августе текущего года. В настоящее время в Россию свою продукцию поставляют 135 предприятий Беларуси.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
05 декабря 2008 08:54

Налог на прибыль для высокотехнологичных организаций Беларуси с 1 января будет уменьшен вдвое

04 декабря 2008 17:55

Беларусь должна выйти из кризиса сильной

04 декабря 2008 17:51

Совет управляющих МАГАТЭ утвердил программу на следующие два года