Совет управляющих МАГАТЭ утвердил программу на следующие два года

Она включает три сотни проектов. Бюджет белорусских проектов в рамках технического сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии составит более 2 миллионов долларов.

В Беларуси будет реализовано четыре. Два из них непосредственно связаны с развитием атомной энергетики в нашей стране – это подготовка кадров для АЭС и укрепление регулирующего органа в области ядерной энергетики. Основной источник финансирования – фонд технического сотрудничества МАГАТЭ. Отметим, что за последние годы наблюдается 20-процентное увеличение финансирования для Беларуси со стороны МАГАТЭ, при этом эксперты высказывают предположение, что у страны еще есть все предпосылки для роста бюджета проектов.

И сегодня же стало известно, что выбор площадки для строительства первой белорусской атомной станции будет сделан в конце месяца. Все три потенциальные площадки – Островецкая, Кукшиновская, Краснополянская – не имеют запрещающих факторов и примерно равнозначны по своим характеристикам. При выборе будут учитываться и такие социальные факторы, как наличие инфраструктуры, дальнейшее развитие региона. При этом в Беларуси используются более жесткие критерии по месту строительства атомной станции, чем того требуют международные нормы. В частности, АЭС не может быть построена ближе, чем за 100 километров к городу с населением полтора миллиона человек.