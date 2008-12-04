Беларусь должна выйти из кризиса сильной

Президент встретился с руководителем Правительства и главой правления Нацбанка и поручил им выработать стратегию поведения республики в условиях мирового финансового кризиса.

Александр Лукашенко считает, что единственное, чем сегодня кризис затягивает Беларусь, это падение платежеспособного спроса в мире. Поскольку мы – страна с экспорто-ориентированной экономикой, то и спрос на нашу продукцию в мире в целом также падает. В сложившейся ситуации предприятиям абсолютно недопустимо работать на склад, – заявил Александр Лукашенко. Президент также сообщил, что в ближайшие несколько месяцев он намерен посетить несколько заводов страны, чтобы встретиться с трудовыми коллективами. Глава государства поручил Правительству и Национальному банку задействовать любые рычаги для того, чтобы продать продукцию и не потерять рынки сбыта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Я хотел бы попросить вас, чтобы вы в правительстве еще раз обсудили ситуацию, которая складывается в мире в связи с финансовым кризисом. Мы сегодня рады тому, что мы не так втянуты в этот кризис, который охватил многие государства. Это действительно наше достояние. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем и люди чувствуют, что быть в стороне от кризиса не получится. Однако абсолютно недопустимо работать на склад. Если мы лишимся оборотных средств, то предприятия окажутся без денег, а продукция будет нереализованной, лежать на складах. Я хотел бы, чтобы это требование было доведено до всех руководителей. Я буду смотреть, начиная от складов, какое производство, чем занимается и главное, как продает продукцию, которую производит. И ссылки на то, что сегодня тяжело, невозможно продать продукцию, не принимаются. Я еще раз хочу повторить: кризис это не для нас. Мы должны выйти из этого кризиса сильными, мы не должны работать и ссылаться на то, что кризис нас подкосил. Правительство и все структуры власти должны перейти на режим Министерства торговли. Все правительство должно стать, образно говоря, Министерством торговли".

В ходе встречи с премьер-министром и главой правления Нацбанка особое внимание Президент уделил социальному аспекту преодоления экономических проблем. Сохранить все предприятия реального сектора экономики и не допустить увольнения людей – это главное требование главы государства.

Президент Лукашенко: "Самое главное, чего бы это ни стоило, предприятия надо сохранить. И ни в коем случае не допустить увольнения людей в связи с этим так называемым мировым кризисом. Ни в коем случае, ни один человек не должен быть выброшен на улицу, как это происходит уже у наших соседей. Мы не можем выбрасывать людей на улицу. Люди должны иметь работу, рабочие места".

Правительство Беларуси и Национальный банк должны превратиться в своеобразный Штаб, считает глава государства. В этот штаб будет стекаться вся информация о работе страны и о способах преодоления последствий мирового финансового кризиса. Президент обратил особое внимание на необходимость привлечения инвестиций в экономику страны. Некоторые белорусские чиновники тормозят этот процесс и потому не должны занимать свои должностные кресла. Все, кто не способен работать в критическом режиме, должны быть заменены, считает Президент.