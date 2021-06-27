Роман Головченко находится с рабочим визитом в Казахстане. Какие мероприятия запланированы?

Новости Беларуси. Белорусско-казахстанская повестка в эти дни звучит в Нурсултане. С рабочим визитом здесь находится премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня Роман Головченко посетил ряд крупнейших предприятий автопрома Казахстана, где ознакомился с производством различных видов техники.

Со многими казахстанскими производителями плотно сотрудничают белорусские предприятия, в ближайшее время стороны намерены нарастить взаимодействие и подписать контракты. Речь в частности о Минском тракторном и «Бобруйскагромаше». Также белорусская делегация во главе с премьер-министром побывала на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном объединении, где добывают и перерабатывают железную руду, известняк и доломит.