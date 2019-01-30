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Размеры минимальных потребительских бюджетов в Беларуси вырастут с 1 февраля

30 января 2019 16:43
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Новости Беларуси. На трудоспособного гражданина 451 рубль, 351 – на члена семьи из четырех человек и 353 на пенсионера. С 1 февраля повышаются размеры минимальных потребительских бюджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовать они будут до конца апреля. Подобные бюджеты утверждаются ежеквартально и рассчитываются для различных социальных групп и типов семей. Они применяются как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни и усиления поддержки нуждающихся граждан. Например, показатель является основой для определения права получения льготных кредитов и субсидий на покупку и строительство жилья.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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