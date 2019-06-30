«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым. «Сейчас растет белорусский экспорт в Китай, меняется его структура»

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Кирилл Валентинович, первый вопрос об экономике, поскольку это основа для отношений между любыми странами. Сейчас растет белорусский экспорт в Китай, меняется его структура: всё больше молочных, мясных предприятий получают доступ на этот рынок. Как по-вашему, это потому, что так решили они – китайская сторона больше проявляет инициативу – или мы?

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:

Так сложились обстоятельства, Китай проводит реформы, повышает внутреннее потребление, увеличивает импорт под это. Китай также заключает соглашения о зонах свободной торговли, минимизирует таможенные пошлины с другими странами. Поэтому мы как раз попали в такую ситуацию, когда благоприятный рынок. С другой стороны, мы наблюдаем: как только у нас возникают сложности на наших традиционных рынках, сразу наши экспортеры вспоминают про Китай и активизируются в продажах сюда. «Знают в большей степени белорусское сухое молоко» Дмитрий Боярович:

Белорусское молоко знают в Китае, покупают? Кирилл Рудый:

Знают в большей степени белорусское сухое молоко. С пакетированным пока мы только заходим в сети. Именно вопрос бренда является очень важным, вопрос узнаваемости страны. В частности, есть одна китайская компания, которая импортирует говядину. Она специально для того, чтобы продвинуть белорусский бренд, собрала группу девушек белорусских, сделала группу вокальную. И в ноябре планируется открытие в городе Чэнду национального белорусского павильона. Его готовят в стиле Мирского замка. Как раз одним из элементов является создание такой группы для того, чтобы показать, что такое Беларусь. Дмитрий Боярович:

Как вы считаете, в реализации экономических проектов между Беларусью и Китаем какова роль политической воли лидеров двух стран?

Кирилл Рудый:

Во-первых, они являются гарантами того, что действительно будут развиваться политические отношения. С другой стороны, мы к 75-летию освобождения Беларуси, ко Дню Независимости приводим пример, что, в отличие от других стран СНГ, в отличие от стран Центральной, Восточной Европы, Беларусь отмечает независимость от фашизма, а не от коммунизма. Такая наша политика тоже способствует тому, что мы ближе к Китаю. Об инициативе «Пояс и путь»: «Быстрее, проще проходить процедуры эти в Беларуси» Дмитрий Боярович:

Вопрос об инициативе «Пояс и путь». Сейчас около 80 или 90 % ж/д-перевозок из Китая в Европу и обратно осуществляется через Беларусь. В то время как раньше Шелковый путь проходил гораздо южнее территории нашей страны. Да и сегодня на пути в Европу из Китая есть Украина, есть Прибалтика. Расскажите, почему именно через нашу страну строится маршрут? Кирилл Рудый:

Это всё решает бизнес. Здесь нет какой-то политической воли или приказа для бизнеса. Если бизнес считает, что есть политические или какие-то иные риски в безопасности направления своих товаров, и лучше направить через Беларусь, чем, например, через Украину или другую страну, значит, направляются так. Плюс есть отзывы о более прозрачной работе белорусской таможенной службы в сравнении с другими таможенными службами. Поэтому быстрее, проще проходить процедуры эти в Беларуси. «Китай передовая страна. Она обошла, наверное, все страны в мире по мобильным платежам и проведению расчетов» Дмитрий Боярович:

В своем Twitter-аккаунте вы как-то сделали запись, разместили видео, там робот в Пекине в одном из баров обслуживает посетителей. Знаю, что в Китае есть робот-телеведущий. Скажите, чему, а главное как Беларусь может поучиться у Китая в сфере высоких технологий?

Кирилл Рудый:

Те китайцы, которые приезжают в Беларусь, говорят о том, что они первое, с чем сталкиваются, с таким культурным шоком – невозможно через телефон оплачивать определенные услуги, и это ведет к целой цепочке неудобств. На данный момент мы прорабатываем вместе с «Беларусбанком», вместе с другими нашими банковскими учреждениями возможность и у нас внедрить такую систему расчетов через QR-коды, привязки карточки к телефонам, чтобы это было быстро, удобно. Китай здесь передовая страна. Она обошла, наверное, все страны в мире именно по мобильным платежам и проведению расчетов. Вы можете попробовать зайти в магазин. Там уже появляются аппараты расчета – можно рассчитываться лицом, когда привязывается ваша карточка к Face ID. «В Пекине, возможно, откроем памятник Франциску Скорине»

Дмитрий Боярович:

Я знаю, что в Китае некоторые вузы выпускают специалистов со знанием белорусского языка. Насколько это престижно здесь? Кирилл Рудый:

Они пока набирают и начали преподавать белорусский язык. Пока выпусков не было. Мы им рекомендуем устраиваться в будущем или планировать себя в работе в белорусско-китайских компаниях. Мы открыли в прошлом году памятник Якубу Коласу, в этом году открыли центр изучения Якуба Коласа, планируем открыть памятник Янке Купале. Также работаем над тем, чтобы в будущем открыть центр Янки Купалы. В Пекине, возможно, откроем памятник Франциску Скорине. Интерес есть. Интерес, связанный с инициативой «Пояс и путь». Китайцы хотят лучше понять те народы, через которые проходит эта инициатива. «Основной причиной, почему стали приходить к нам китайские инвестиции, – это индустриальный парк»

Дмитрий Боярович:

Размер прямых иностранных инвестиций в Беларусь из Китая. Еще несколько лет назад доля этих инвестиций составляла около 18 %, сейчас же это где-то около 60 %. Скажите, почему для нас это важно?