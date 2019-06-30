Прямой эфир

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым

30 июня 2019 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым.

«Сейчас растет белорусский экспорт в Китай, меняется его структура»

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Кирилл Валентинович, первый вопрос об экономике, поскольку это основа для отношений между любыми странами. Сейчас растет белорусский экспорт в Китай, меняется его структура: всё больше молочных, мясных предприятий получают доступ на этот рынок. Как по-вашему, это потому, что так решили они – китайская сторона больше проявляет инициативу – или мы?

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-4

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Так сложились обстоятельства, Китай проводит реформы, повышает внутреннее потребление, увеличивает импорт под это. Китай также заключает соглашения о зонах свободной торговли, минимизирует таможенные пошлины с другими странами.

Поэтому мы как раз попали в такую ситуацию, когда благоприятный рынок. С другой стороны, мы наблюдаем: как только у нас возникают сложности на наших традиционных рынках, сразу наши экспортеры вспоминают про Китай и активизируются в продажах сюда.

«Знают в большей степени белорусское сухое молоко»

Дмитрий Боярович:
Белорусское молоко знают в Китае, покупают?

Кирилл Рудый:
Знают в большей степени белорусское сухое молоко. С пакетированным пока мы только заходим в сети. Именно вопрос бренда является очень важным, вопрос узнаваемости страны.

В частности, есть одна китайская компания, которая импортирует говядину. Она специально для того, чтобы продвинуть белорусский бренд, собрала группу девушек белорусских, сделала группу вокальную. И в ноябре планируется открытие в городе Чэнду национального белорусского павильона. Его готовят в стиле Мирского замка. Как раз одним из элементов является создание такой группы для того, чтобы показать, что такое Беларусь.

Дмитрий Боярович:
Как вы считаете, в реализации экономических проектов между Беларусью и Китаем какова роль политической воли лидеров двух стран?

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-7

Кирилл Рудый:
Во-первых, они являются гарантами того, что действительно будут развиваться политические отношения. С другой стороны, мы к 75-летию освобождения Беларуси, ко Дню Независимости приводим пример, что, в отличие от других стран СНГ, в отличие от стран Центральной, Восточной Европы, Беларусь отмечает независимость от фашизма, а не от коммунизма. Такая наша политика тоже способствует тому, что мы ближе к Китаю.

Об инициативе «Пояс и путь»: «Быстрее, проще проходить процедуры эти в Беларуси»

Дмитрий Боярович:
Вопрос об инициативе «Пояс и путь». Сейчас около 80 или 90 % ж/д-перевозок из Китая в Европу и обратно осуществляется через Беларусь. В то время как раньше Шелковый путь проходил гораздо южнее территории нашей страны. Да и сегодня на пути в Европу из Китая есть Украина, есть Прибалтика. Расскажите, почему именно через нашу страну строится маршрут?

Кирилл Рудый:
Это всё решает бизнес. Здесь нет какой-то политической воли или приказа для бизнеса. Если бизнес считает, что есть политические или какие-то иные риски в безопасности направления своих товаров, и лучше направить через Беларусь, чем, например, через Украину или другую страну, значит, направляются так. Плюс есть отзывы о более прозрачной работе белорусской таможенной службы в сравнении с другими таможенными службами. Поэтому быстрее, проще проходить процедуры эти в Беларуси.

«Китай передовая страна. Она обошла, наверное, все страны в мире по мобильным платежам и проведению расчетов»

Дмитрий Боярович:
В своем Twitter-аккаунте вы как-то сделали запись, разместили видео, там робот в Пекине в одном из баров обслуживает посетителей. Знаю, что в Китае есть робот-телеведущий. Скажите, чему, а главное как Беларусь может поучиться у Китая в сфере высоких технологий?

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-10

Кирилл Рудый:
Те китайцы, которые приезжают в Беларусь, говорят о том, что они первое, с чем сталкиваются, с таким культурным шоком – невозможно через телефон оплачивать определенные услуги, и это ведет к целой цепочке неудобств.

На данный момент мы прорабатываем вместе с «Беларусбанком», вместе с другими нашими банковскими учреждениями возможность и у нас внедрить такую систему расчетов через QR-коды, привязки карточки к телефонам, чтобы это было быстро, удобно.

Китай здесь передовая страна. Она обошла, наверное, все страны в мире именно по мобильным платежам и проведению расчетов.

Вы можете попробовать зайти в магазин. Там уже появляются аппараты расчета – можно рассчитываться лицом, когда привязывается ваша карточка к Face ID.

«В Пекине, возможно, откроем памятник Франциску Скорине»

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-13

Дмитрий Боярович:
Я знаю, что в Китае некоторые вузы выпускают специалистов со знанием белорусского языка. Насколько это престижно здесь?

Кирилл Рудый:
Они пока набирают и начали преподавать белорусский язык. Пока выпусков не было. Мы им рекомендуем устраиваться в будущем или планировать себя в работе в белорусско-китайских компаниях.

Мы открыли в прошлом году памятник Якубу Коласу, в этом году открыли центр изучения Якуба Коласа, планируем открыть памятник Янке Купале. Также работаем над тем, чтобы в будущем открыть центр Янки Купалы. В Пекине, возможно, откроем памятник Франциску Скорине.

Интерес есть. Интерес, связанный с инициативой «Пояс и путь». Китайцы хотят лучше понять те народы, через которые проходит эта инициатива.

«Основной причиной, почему стали приходить к нам китайские инвестиции, – это индустриальный парк»

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-16

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-18

Дмитрий Боярович:
Размер прямых иностранных инвестиций в Беларусь из Китая. Еще несколько лет назад доля этих инвестиций составляла около 18 %, сейчас же это где-то около 60 %. Скажите, почему для нас это важно?

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-21

Кирилл Рудый:
С точки зрения экономики это наиболее привлекательный путь привлечения денег в страну. Основная причина, почему стали приходить к нам китайские инвестиции, – это индустриальный парк. Если раньше это были компании Midea, Geely – основные инвесторы, то сегодня это компании по развитию индустриального парка, это компании-резиденты индустриального парка.

Если посмотреть на суммы, то в сравнении с тем, сколько Китай вкладывает в США, сколько Китай вкладывает в Германию, в Великобританию (там идут миллиарды долларов), в нас за последние три года где-то 400 миллионов долларов Китай вложил, то кажутся суммы небольшие. Но если сравнить с нашим рынком внутренним, показатель прямых инвестиций к ВВП страны, то по этому показателю у нас вложения больше в два раза, порой в три раза, чем Китай вкладывает в США, Германию, Великобританию.

Поэтому можно сказать, что у нас помимо экономических факторов значительно влияет на привлечение китайских инвестиций и политический фактор.

«Растёт белорусский экспорт в Китай, меняется его структура». Интервью с послом Беларуси в КНР Кириллом Рудым-24

# Беларусь-Китай # Экономика # Кирилл Рудый # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас заявлено более 1 млрд долларов инвестиций». О развитии парка «Великий камень» рассказывает Кирилл Коротеев
30 июня 2019 17:31

«У нас заявлено более 1 млрд долларов инвестиций». О развитии парка «Великий камень» рассказывает Кирилл Коротеев

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации
30 июня 2019 11:41

«Беларусь – страна абсолютно открытая». Александр Лукашенко на встрече с генсекретарём Всемирной туристской организации

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ
30 июня 2019 11:03

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ