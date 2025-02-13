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В США стремительно дорожают яйца из-за вспышки птичьего гриппа

13 февраля 2025 07:42
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О событиях за рубежом. В США стремительно дорожают яйца, а в магазинах их становится все сложнее найти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США стремительно дорожают яйца из-за вспышки птичьего гриппа-2

Причиной стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой в последние несколько месяцев погибли миллионы кур-несушек. Некоторые торговые сети уже ввели ограничения – не больше одного лотка в руки. Средняя цена за дюжину яиц превысила четыре доллара, что вдвое больше, чем полтора года назад, а в отдельных регионах стоимость доходит до десяти долларов. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, яйца подорожают еще на 20 % в 2025 году.

# Птичий грипп # Новости США

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