В США стремительно дорожают яйца из-за вспышки птичьего гриппа

О событиях за рубежом. В США стремительно дорожают яйца, а в магазинах их становится все сложнее найти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой в последние несколько месяцев погибли миллионы кур-несушек. Некоторые торговые сети уже ввели ограничения – не больше одного лотка в руки. Средняя цена за дюжину яиц превысила четыре доллара, что вдвое больше, чем полтора года назад, а в отдельных регионах стоимость доходит до десяти долларов. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, яйца подорожают еще на 20 % в 2025 году.