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Германия столкнулась с худшей загрязнённостью воздуха за последние годы

13 февраля 2025 07:49
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Германия столкнулась с худшей загрязненностью воздуха за последние годы. Причина – погодные условия, не позволяющие выбросам скапливаться в атмосфере, а также смог из Польши, который несут ветра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия столкнулась с худшей загрязнённостью воздуха за последние годы-2

По данным Федерального агентства по окружающей среде, в некоторых районах концентрация мелких частиц пыли превышает 100 микрограммов на кубический метр, что вдвое больше допустимой нормы. В Берлин половина всех загрязнений поступает из Польши. Метеорологи предупреждают, что смог сохранится в ближайшие дни. Специалисты также отмечают: такая ситуация может провоцировать серьезные заболевания, включая рак легких, инфаркты и инсульты.

# Погода # Экология

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