Германия столкнулась с худшей загрязнённостью воздуха за последние годы

Германия столкнулась с худшей загрязненностью воздуха за последние годы. Причина – погодные условия, не позволяющие выбросам скапливаться в атмосфере, а также смог из Польши, который несут ветра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Федерального агентства по окружающей среде, в некоторых районах концентрация мелких частиц пыли превышает 100 микрограммов на кубический метр, что вдвое больше допустимой нормы. В Берлин половина всех загрязнений поступает из Польши. Метеорологи предупреждают, что смог сохранится в ближайшие дни. Специалисты также отмечают: такая ситуация может провоцировать серьезные заболевания, включая рак легких, инфаркты и инсульты.