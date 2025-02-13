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В Австрии провалились переговоры о формировании нового кабмина

13 февраля 2025 07:45
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В Австрии сорвались переговоры между крайне правой партией свободы и консервативной народной партией о создании коалиционного правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии провалились переговоры о формировании нового кабмина-2

Политик Герберт Кикль объявил о провале после встречи с президентом Австрии в Вене. Он заявил, что возвращает мандат на формирование кабинета министров, поскольку сторонам не удалось договориться о распределении ключевых постов. Главным камнем преткновения стала должность министра внутренних дел, на которую претендовали представители обеих партий. Теперь вероятны досрочные выборы или формирование временного правительства.

# Международная политика

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