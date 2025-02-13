В Австрии провалились переговоры о формировании нового кабмина

В Австрии сорвались переговоры между крайне правой партией свободы и консервативной народной партией о создании коалиционного правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик Герберт Кикль объявил о провале после встречи с президентом Австрии в Вене. Он заявил, что возвращает мандат на формирование кабинета министров, поскольку сторонам не удалось договориться о распределении ключевых постов. Главным камнем преткновения стала должность министра внутренних дел, на которую претендовали представители обеих партий. Теперь вероятны досрочные выборы или формирование временного правительства.