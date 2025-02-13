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Немецкий банк планирует сократить несколько тысяч сотрудников

13 февраля 2025 06:25
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Один из крупнейших банков Германии планирует сократить от трех до четырех тысяч рабочих мест. Этот шаг станет попыткой защититься от возможного поглощения конкурентом из Италии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий банк планирует сократить несколько тысяч сотрудников-2

Руководство финансового учреждения стремится сохранить независимость, предлагая инвесторам амбициозные цели. По плану, к 2027 году прибыль банка должна превысить три миллиарда евро, а доходность значительно вырасти. Такие меры направлены на то, чтобы акционеры не продавали свои доли. Вместе с тем, сокращение персонала еще больше увеличит уровень безработицы в ФРГ.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис

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