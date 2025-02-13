Немецкий банк планирует сократить несколько тысяч сотрудников

Один из крупнейших банков Германии планирует сократить от трех до четырех тысяч рабочих мест. Этот шаг станет попыткой защититься от возможного поглощения конкурентом из Италии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из крупнейших банков Германии планирует сократить от трех до четырех тысяч рабочих мест. Этот шаг станет попыткой защититься от возможного поглощения конкурентом из Италии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство финансового учреждения стремится сохранить независимость, предлагая инвесторам амбициозные цели. По плану, к 2027 году прибыль банка должна превысить три миллиарда евро, а доходность значительно вырасти. Такие меры направлены на то, чтобы акционеры не продавали свои доли. Вместе с тем, сокращение персонала еще больше увеличит уровень безработицы в ФРГ.