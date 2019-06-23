Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Новости Беларуси. «Беларусбанк» презентовал в Витебске инновационный продукт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Студенческая карта» – многофункциональный IT-документ. По сути, это студенческий билет, который позволяет проходить в университет, учебные лаборатории, библиотеку и одновременно платежная карта с множеством бонусов. Всё для того, чтобы будущие специалисты больше времени уделяли учебе, а финансовые вопросы возьмет на себя «Беларусбанк».

Максим и Яна через неделю уезжают в свадебное путешествие в Испанию.Теперь молодоженам не обязательно брать с собой валюту. По карте, которую супруга получила одной из первых в стране, за границей можно снимать наличные без комиссии. И это лишь один из всевозможных бонусов, которые предоставляет «Карта студента».

Яна Лемех, студентка Витебского государственного медицинского университета:

Очень удобно иметь два в одном: и электронную карточку, и студенческий билет. Конечно, буду пополнять счет этой карточки. И жалею, что в мое время такой карточки не было.

«Студенческая карта» – это симбиоз платежной карточки «Беларусбанка» и удостоверения личности владельца. По ней можно проходить в учебное заведение, библиотеку, получать электронные книги и вместе с тем рассчитываться за любые товары.

А за покупки на ведущих интернет-площадках мира и в магазинах-партнерах «Беларусбанка» на карту будет начислен кэшбэк в размере 5 %.

Анастасия Аласания, СТВ:

Казалось бы, совсем недавно «Беларусбанк» презентовал свой инновационный проект «Карта учащегося». А уже сегодня ей пользуются свыше 100 тысяч школьников. Не менее популярным станет и новый проект, который представят в Витебске. Уже около 2 тысяч таких студенческих карт раздали ребятам. К концу года их будет не менее 50 тысяч.

Первыми новый продукт апробировали студенты Витебского медуниверситета. Руководство и учащиеся с радостью откликнулись на предложение «Беларусбанка» и даже приняли непосредственное участие в разработке уникальной карты.

Старт новому проекту дали в Витебске. Зачетную вечеринку «Беларусбанк» устроил на самой большой площади Европы.

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:

Это IT-технологии, это студенческий билет, это финансовая карточка нашего студента, это его удостоверение личности. Причем даже в международном масштабе. И, конечно, эта многофункциональность, она очень студентам пришлась по вкусу.

Дмитрий Глухов, проректор по научной работе Полоцкого государственного университета:

Полоцкий государственный университет в банковских технологиях уже давно работает и участвовал в разработке мобильных банкингов, интернет-банкингов. Мы однозначно говорим, что это беспрецедентный продукт на сегодня.

Внедрение таких карт позволит создать в Беларуси единую студенческую базу. С ней смогут работать аналитики, специалисты Министерства образования. Но первыми ее оценят, конечно, студенты и вузы.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления «Беларусбанка»:

Они у нас сегодня очень инновационны. Они не хотят просто пользоваться общепризнанными банковскими продуктами. Им интересны новые сервисы и услуги. Им интересны услуги онлайн. И эта карточка предоставляет такие возможности. «Беларусбанк» впервые дает возможность высшим учебным заведениям получать фактически развитие и совершенствование своей материально-технической базы.





Индивидуальный дизайн позволяет не только идентифицировать обладателя карты, но и рекламировать свой вуз, а вместе с ним и страну, в любом уголке планеты. А Беларусь, как известно, уже заявила о себе на мировой арене как IT-страна. Здесь живут финансово грамотные люди. Новым технологиям и самым амбициозным проектам у нас зеленый свет. И «Беларусбанк», как и всегда, рядом.