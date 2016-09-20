«ЭКСПО «Китай-Евразия»-2016: белорусский павильон представлен 40 предприятиями

Новости Беларуси. Белорусский павильон 20 сентября открылся в Поднебесной на 5 Международной выставке «ЭКСПО «Китай-Евразия».

Площадка развернулась в городе Урумчи и собрала под одной крышей более 2000 компаний из 60 стран.

В нашей экспозиции – более 40 отечественных предприятий, в том числе машиностроения, пищевой промышленности и нефтехимии. А также 20 научных и образовательных учреждений.

В 2016 году на масштабном форуме Беларусь представлена как почётный гость.

Это гарантировало нашим экспонентам приоритетные выставочные места и повышенное внимание как со стороны бизнес-кругов, так и журналистов.

В ближайшие дни наша делегация посетит ряд китайских компаний для наведения бизнес-мостов и обсуждения делового сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Буквально несколько часов назад состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству регионов, на котором на протяжении трёх часов шёл серьёзный разговор о сотрудничестве наших областей и города Минска с китайскими регионами. Прямо сейчас идёт бизнес-брифинг по представлению бизнес-климата в нашей стране, туристических возможностей Беларуси, а так же представлении индустриального парка «Великий камень». Этот бизнес-брифинг, кстати, вызвал огромное внимание китайских коллег.