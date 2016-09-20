Новости экономики 20.09.2016

Новости Беларуси. Оманский бизнес нацелен на сотрудничество с машиностроительным комплексом Беларуси. Большой интерес зарубежные гости проявляют также к инвестиционной сфере, логистике, развитию туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Бизнесмены из Омана готовы инвестировать в совместные производства продуктов питания в Беларуси с последующей поставкой продукции в страны Евразийского экономического союза и Персидского залива.

Стороны намерены преодолеть планку взаимного товарооборота в 12 миллионов долларов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Страны Персидского залива, богатые страны, скажем так, поставили задачу диверсификации своих национальных бюджетов и развития собственной промышленности и других отраслей, которые могли бы диверсифицировать бюджет.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ШТРАФЫ

Платить штрафы станет удобнее.

Автомобили дорожно-патрульной службы ГАИ оснащают платёжными терминалами.

Только в Гродненской области с использование банковских карточек проведено уже более 10 тысяч операций. Оплату штрафа за незначительные нарушения водители смогут произвести при помощи банковской карты на месте, даже не имея при себе наличных денег.

Полезной опция будет и для иностранцев, у которых не всегда есть с собой местная валюта.

ПРИБЫЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

Излишки выращенных на своём участке овощей можно продать. Крупные сезонные рынки предлагают торговые места в аренду.

Пенсионерам и инвалидам за 1 день торговли при весе товара до 20 кг место предоставляется бесплатно.

Свыше – придётся заплатить 3 рубля 6 копеек. Можно даже приобрести абонемент за 63 рубля 48 копеек.

Стоимость санэкспертизы от 1 рубля за вес до 10 кг, 3 рубля – за продукцию до 100 кг.

Излишки урожая можно также сдать в ближайшие заготовительные организации, районные потребкооперации или индивидуальным предпринимателям.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился только к доллару.

Курс на 21 сентября: 1 рубль 94 копейки. Евро подорожал незначительно: 21 сентября 2 рубля 18 копеек.

Российский рубль укрепился до 3 белорусских за 100 российских рублей.