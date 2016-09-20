На Белорусской АЭС начинаются стресс-тесты: от погодных аномалий до падения самолёта

Новости Беларуси. Землетрясения, погодные аномалии, падение самолёта и затопления – на Белорусской атомной станции в Островце приступают к проведению стресс-тестов.
Главная цель – оценка рисков и безопасности АЭС при внештатных ситуациях.
Такого рода испытания были разработаны после аварии на японской станции Фукусима-1. 20 сентября строящуюся атомную электростанцию в Островце посетила делегация Европейской комиссии. По итогам проведения испытаний будет подготовлен национальный доклад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герассимос Томас, заместитель генерального директора по энергетике Европейской комиссии:
Сегодня белорусский регулятор сообщил много информации касательно этого проекта, и я могу сказать, что представители всех органов власти открыто делились с нами всеми данными. Мы подтвердили своё желание предоставлять ещё большие объёмы технической помощи белорусскому регулятору, если такая помощь необходима.
Мы уже поддерживаем работу двух экспертов, которые помогают регулятору, и мы готовы увеличить объёмы этой технической поддержки.
Ольга Луговская, глава Госатомнадзора:
Мы, безусловно, настроены на то, чтобы в полном объёме проводить оценку безопасности. Это очень важно для того, чтобы быть уверенными во всех аспектах безопасности нашей станции. Мы будем изучать материалы, которые нам предоставит наш оператор.
По сути, сама оценка, которая будет проведена оператором, будет рассмотрена нами в любом случае.