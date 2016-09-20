На Белорусской АЭС начинаются стресс-тесты: от погодных аномалий до падения самолёта

Новости Беларуси. Землетрясения, погодные аномалии, падение самолёта и затопления – на Белорусской атомной станции в Островце приступают к проведению стресс-тестов.

Главная цель – оценка рисков и безопасности АЭС при внештатных ситуациях.

Такого рода испытания были разработаны после аварии на японской станции Фукусима-1. 20 сентября строящуюся атомную электростанцию в Островце посетила делегация Европейской комиссии. По итогам проведения испытаний будет подготовлен национальный доклад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герассимос Томас, заместитель генерального директора по энергетике Европейской комиссии:

Сегодня белорусский регулятор сообщил много информации касательно этого проекта, и я могу сказать, что представители всех органов власти открыто делились с нами всеми данными. Мы подтвердили своё желание предоставлять ещё большие объёмы технической помощи белорусскому регулятору, если такая помощь необходима.

Мы уже поддерживаем работу двух экспертов, которые помогают регулятору, и мы готовы увеличить объёмы этой технической поддержки.

Ольга Луговская, глава Госатомнадзора:

Мы, безусловно, настроены на то, чтобы в полном объёме проводить оценку безопасности. Это очень важно для того, чтобы быть уверенными во всех аспектах безопасности нашей станции. Мы будем изучать материалы, которые нам предоставит наш оператор.