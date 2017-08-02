Проверки техники, водителей и выявленные нарушения: МВД и Минсельхозпрод проводят контроль уборочной кампании

Новости Беларуси. Министерство внутренних дел и Минсельхозпрод разрабатывают единую систему учета сельхозтехники. Такая база поможет отразить реальную картину в хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, проведенный милицией мониторинг выявил ряд серьезных нарушений. В частности, правоохранителями пресечено 14 фактов мелкого хищения топлива, картофеля и зерна, выявлено четыре случая хранения похищенного дизельного топлива, несколько фактов кражи и растраты раскрыто.