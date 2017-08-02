Никуда не годно, как будто не собирались убирать: Президент раскритиковал подготовку к страде-2017

На прямой связи с Минском руководители регионов. За столом, рядом с Президентом, – министры профильных ведомств, специалисты в области сельского хозяйства. Страда-2017 проходит в непростых условиях, капризы погоды внесли свои коррективы: аграрии идут с опозданием на 8-10 дней. Глава государства ставит задачу – срочно ускорить темпы уборки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас темпы уборки зерновых крайне низкие, за день убирается не более 2-3 % площадей. Сразу замечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике). По топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение.

Однако меня информируют, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде.

Стоят неисправные зерноуборочные комбайны – по республике 7 % от общего количества. Свободно можно 2 % добавлять, потому что вранья предостаточно. Поэтому 8 %. И что поразительно, зерносушилки не смогли отремонтировать за зиму и весну. Ощущается в хозяйствах нехватка механизаторов. Никуда не годно, как будто не собирались убирать. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени.

Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя.

Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае – до 20 августа.

В этой связи от ответственных в стране за ход уборочной кампании хочу услышать следующее. Во-первых, почему плохо подготовили технику к уборке? Каков уровень готовности, прежде всего, комбайнового парка? При том предупреждаю о недопустимости приписок, за это ответите вдвойне. Министру внутренних дел, под контроль Госсекретариата, даны все полномочия для того, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. Как мне докладывают, милиция начала исполнять свои обязанности по контролю за техническим состоянием техники в хозяйствах.

Цель одна – не допустить потерь. Я обращал месяц еще назад, притом дважды, внимание министра сельского хозяйства на то, чтобы контролировал, начиная с уборки рапса, качество уборки. Мы не можем удобрять зерном почву.

Не только погода сыграла роль в этой уборочной. Сегодня вопиющие факты бесхозяйственности озвучил Госконтроль.