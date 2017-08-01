Уборочная кампания-2017 только стартовала на севере страны и уже в самом разгаре на юге

Новости Беларуси. 25 дней усердного труда. Аграрии определили оптимальные сроки проведения нынешней жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ней приступили позже обычного. Сдерживающим фактором стала погода. Пока убрано около 10 % всех площадей. В лидерах южные регионы, так как на севере страны комбайны только вышли в поле. Вместе с тем, не сегодня-завтра хлеборобы соберут свой первый миллион тонн зерна. Капризы погоды – сдерживающий фактор. Вместе с тем, в целом по стране убрано порядка 10 % площадей. Понятно, что южные регионы пока находятся в лидерах. Только вышли в поле комбайны в Витебском регионе. Вместе с тем, не сегодня-завтра аграрии Беларуси соберут первый миллион тонн зерна. За ходом уборочной кампании- 2017 следят и наши корреспонденты.

Андрей Маршалов, помощник механизатора сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:

4 года назад мы дали ему название «Орлик». Он нас уже выручает неоднократно. В свое время был обслужен, и все настроение вложено в него. Андрей Маршалов все детство помогал отцу-механизатору на уборочной. И даже повзрослев, традицию не прерывает: каждый год на основной работе берет отпуск, чтобы быть рядом с отцом. В 2016 году экипаж Маршаловых чествовали как первых тысячников северного региона. На такой же результат они настроены и сегодня. А в это время на юге страны – в Брестском регионе – первыми тысячниками стали супруги Валерий и Татьяна Кухта.

Что интересно, в полях Валерий работает уже четверть века, а в тандеме с женой – второй сезон. Вот и рекорд не заставил себя долго ждать. Более 1000 тонн зерна семейный экипаж намолотил всего за неделю. Татьяна Кухта, помощник комбайнера ОАО «Беловежский»:

Естественно, надо стараться, потому что если на 8 придешь на работу, пока почистишь, приготовишься, подремонтируешь, то в поле выйдешь ближе к обеду. А так как мы уже в 7 часов уже на работе, то вчера уже в 9 утра были в поле. В первую очередь старание, ну и чтобы техника не подвела, погодные условия – это все зависит не только от нас. От нас зависит процентов 30 – техника, урожайность и погодные условия. Ну и старание, терпение. Аграрная жара с юга постепенно движется на север через центральную часть страны. Госзаказ в Речени уже выполнили. В целом пока намолотили 4000 тонн зерна, в планах – собрать в три раза больше. На время жаркого для аграриев сезона на подмогу пришли и местные жители.

Максим Матяс, директор ОАО «Речень»:

Задача реальная, мы с ней 100 % справимся. Вал зерна нам предполагается около 12 тысяч тонн. Действительно, этот вал зерна просматривается. А впереди у нас еще уборка озимого тритикале, озимой пшеницы и яровой пшеницы. Это в нашем хозяйстве высокоурожайная культура. Урожайность, думаю, будет порядка 35-36 центнеров с гектара.

На севере результаты скромнее. Комбайны здесь работают всего несколько дней. По Витебской области убрали чуть менее 300 гектаров. Всего же под зерновыми занято почти 350 тысяч, намолотить здесь намерены не меньше миллиона тонн. Анастасия Бут, СТВ:

Неустойчивая погода в 2017 году существенно сдвинула сроки уборочной кампании. В Витебской области, к примеру, к обмолоту зерна приступили лишь в нескольких районах, и то не все хозяйства. Яркое солнце и стабильный плюс обещают подготовить зерно к жатве. А дальше – дело за технологиями и человеческим фактором. Одни из первых, кто приступил к уборочной на севере, по традиции стали оршанцы. В хозяйстве «Маяк Высокое» сегодня зерно с повышенной влажностью – 25-30 % – везут на обработку. Оно пойдет на корм. Через несколько дней планируют загружать зерносушильный комплекс пшеницей, которая вот-вот подойдет.

Григорий Фалько, директор сельхозпредприятия «Маяк Высокое»:

В этом году, да, нельзя сказать, что урожая нету. На наших землях при балльности 26 единиц мы надеемся, что зерна даже будет больше, чем в прошлом году. Это центнеров на 10, наверное, больше будет.