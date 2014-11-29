Прорывных проектов будет больше тогда, когда наука Беларуси все-таки найдет общий язык с бизнесом

Устремления белорусов направлены не только на то, как обойти таможню и налоговую и подешевле купить товар. Важно подороже продать свое, интересующее мир. Недавно в Минске побывал миллиардер из Японии, прикупивший программу для обмена сообщениями под названием «Viber». Разработана программа белорусскими специалистами и уже покорила полмира. Миллиардер присматривался к новым проектам и готов вложить большие деньги. Белорусские мозги нынче высоко ценятся. Главное научиться их правильно «монетизировать».

Роботы – будущее и настоящее по крайней мере этого студента 3 курса БНТУ. Максим создал своего первого механического помощник несколько лет назад. После трех реинкарнаций машина может развивать скорость до 60 километров в час и работать при любой погоде. Но это уже, как признается молодой ученый, прошлый век.

Максим Массальский, студент 3 курса БНТУ:

Сейчас во всем мире разрабатываются алгоритмы машинного зрения, чтобы научить робота видеть. И данный робот, в принципе, с этим очень хорошо справляется.

Чтобы его роботы перешли на следующую ступень эволюции, нужны серьезные финансовые вливания. Пока Максим творит на дотации семьи. Но в своих силах уверен.

На международной научной выставке в Риме его разработками заинтересовались несколько крупных инвесторов. Есть предложения о сотрудничестве и от белорусской компании.

Максим Массальский, студент 3 курса БНТУ:

Это, скорее всего, будущее. И в скором времени мы увидим такие же машины, но в большом размере, которые будут ездить без водителя.

Еще одна разработка белорусских ученых. Но уже более приземленная.

Дмитрий Писаренко, руководитель научного проекта:

Экономический эффект ожидаем порядка 30-60 миллионов долларов в год. В рамках нашего проекта мы планируем выпускать известь первого сорта. Для нашей страны это импортируемый материал.

Наука должна приносить вполне ощутимую прибыль, в том числе и для самого ученого – считает аспирант БНТУ Дмитрий. При этом не обязательно загонять себя в строго экономические рамки. В работе ученого всегда есть место для открытия.

Дмитрий Писаренко, руководитель научного проекта БНТУ:

Мы получили магнезиальное нановещество, которое, по сути, является материалом будущего, поскольку близких к нему аналогов на сегодняшний день в мире не существует.

Поставить науку на производственные рельсы пытаются в так называемых стартап-центрах. Их в нашей стране десятки. В основном они создаются на базе крупных университетов.

Например, в БНТУ такой центр существует уже около двух лет. Его основная задача – сделать из ученого еще и бизнесмена.

Виталий Грымак, помощник генерального директора научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

У нас не хватает специальнообученных людей, которые будут продвигать науку.

Быть или не быть ученому бизнесменом – этот вопрос аспирант БГУИР решил для себя давно. Роман пишет кандидатскую. Но теорию совмещает с практикой на одном из крупнейших в СНГ предприятий на производству беспилотников.

Роман Седнев, ведущий специалист отдела пилотажно-навигационного комплекса и системы автоматического управления:

Моя задача состоит в том, чтобы придумать то, как должен мыслить вертолет, его математический код. Он должен следовать текущим законам физики, вести себя абсолютно адекватно, так, как я хочу, чтобы он летал.

В мире всего пять стран, где выпускают беспилотники двух типов. Это Беларусь, Китай, Израиль, Австрия и США.

Многие производители закупают детали в других странах. В белорусских беспилотниках практически каждый винтик разработан нашими учеными.

Николай Зайченко, партнер юридического общества имени Александра Невского (Россия):

В Беларуси есть очень положительный опыт работы Центра трансфера технологий, который сотрудничает и с зарубежными партнерами и занимается именно монетизацией интеллектуальной собственности.

Наука сталкивается с финансовыми проблемами во многих странах. И общемировая практика – строительство технопарков, где для молодых исследователей создаются по-настоящему тепличные условия. Например, в Беларуси для резидентов Минского городского технопарков плата за аренду снижена вдвое. Почти наполовину урезан и налог на прибыль.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Наша функция – найти звезд, которые в дальнейшем завоюют рынок. И мы ищем не только технологии, мы ищем прежде всего команды, менеджеров. И эти команды в любом случае будут охотиться за инновациями, будут их внедрять, будут создавать большую добавленную стоимость. Это и есть основной ресурс роста нашей экономики.

Минский технопарк – в процессе создания. Его площадь составит примерно 5,5 тысяч гектаров. У технопарка уже около 30 резидентов.

Компания Олега Кондрашова – единственная в нашей стране производит оборудование для очистки воздуха. Здесь главная инновация – в организации работы.

Олег Кондрашов, директор компании по производству промышленных установок по очистке воздуха:

Когда человеку что-то непонятно, он просто нажимает эту кнопку. К нему подходит самый опытный сотрудник – лидер группы, который знает на всех участках, что необходимо делать.

Кондрашов называет свою компанию фабрикой воплощения спроса. То есть на склад не работают. Но законы бизнеса он освоил не сразу. До этого Кондрашов закончил лицей БГУ, поступил на физический факультет (кстати, как победитель республиканской олимпиады по физике – без экзаменов) и уже на третьем курсе открыл свое дело.

Олег Кондрашов, директор компании по производству промышленных установок по очистке воздуха:

Идеи по пять долларов за пучок стоят. Самый важный момент – их реализовать и воплотить в жизнь.

Как из идеи сделать коммерческий проект, белорусские ученые обсуждали на форуме «Наука и бизнес». Собрать бизнес-кейс, защитить свой бренд и предугадать возможные риски – об этом рассказывали сами же инвесторы.

Эксперты подсчитали, что в среднем на планете один доллар, вложенный в науку, приносит 7 долларов дохода. Пока в нашей стране такого уровня отдачи не достигли. В Беларуси научными разработками занимаются около полутысячи организаций. При этом в основном живут они за счет государства. За рубежом в науку, как правило, вкладывают деньги частные компании. В нашей стране прорывных проектов будет больше тогда, когда наука все-таки найдет общий язык с бизнесом.