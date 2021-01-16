«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры

Новости Беларуси. На Шкловской бумажной фабрике «Спартак» 16 января запустили новую линию по переработке макулатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиционный проект стоимостью почти 17 миллионов рублей реализован при финансовой поддержке государства. Обновленное оборудование способно практически полностью удалять бумажное волокно из отходов, а это дополнительные тонны.

В рамках проекта решены и экологические задачи, современное оборудование позволяет снизить нагрузку на городские очистные сооружения.

Наталья Гринцевич, директор предприятия «Оператор вторичных ресурсов»:

Я хотела бы поблагодарить всех жителей нашей республики. Мы видим, что те усилия, которые они прикладывали по раздельному сбору отходов (в частности бумаги и картона), приложены не зря. Эта бумага поедет на переработку, потом из нее будут получены различные изделия.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Со следующего года оно будет перерабатывать 60 тысяч тонн макулатуры, это фактически две области – Могилевская и Минская.