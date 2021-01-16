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«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры

16 января 2021 18:45
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Новости Беларуси. На Шкловской бумажной фабрике «Спартак» 16 января запустили новую линию по переработке макулатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры-1

Инвестиционный проект стоимостью почти 17 миллионов рублей реализован при финансовой поддержке государства. Обновленное оборудование способно практически полностью удалять бумажное волокно из отходов, а это дополнительные тонны.

«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры-4

В рамках проекта решены и экологические задачи, современное оборудование позволяет снизить нагрузку на городские очистные сооружения. 

«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры-7

Наталья Гринцевич, директор предприятия «Оператор вторичных ресурсов»:
Я хотела бы поблагодарить всех жителей нашей республики. Мы видим, что те усилия, которые они прикладывали по раздельному сбору отходов (в частности бумаги и картона), приложены не зря. Эта бумага поедет на переработку, потом из нее будут получены различные изделия.

«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры-10

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Со следующего года оно будет перерабатывать 60 тысяч тонн макулатуры, это фактически две области – Могилевская и Минская.

«Будет перерабатывать 60 тысяч тонн». В Шклове запустили новую линию по переработке макулатуры-13

Теперь объем переработки вторичных отходов, образующихся во всех регионах страны, будет увеличен в 3,5 раза. А производительность вырастет на 30 %. 

# Экология # Экономика # Александр Пшённый # Наталья Гринцевич # Фотофакт

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