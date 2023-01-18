Нацбанк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования

Новости Беларуси. Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования. Показатель сокращается на 50 базисных пунктов и с 23 января составит 11,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Здесь сказывается эффект контроля за ценами, сдержанный потребительский спрос и укрепление национальной валюты. Отметим, в последний раз значение ставки рефинансирования в Беларуси менялось весной 2022 года. Показатель был пересмотрен в сторону увеличения.