Два беспилотных самосвала БелАЗ отправляются в Хакассию

Новости Беларуси. На карьере в Хакассии они будут работать в связке с роботизированным экскаватором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины пока не могут быть встроены в обычный процесс. Для такой техники должна быть разработана соответствующая инфраструктура. Поэтому будет создан экспериментальный участок, чтобы оценить их эффективность.

Впервые беспилотный самосвал жодинцы представили три года назад. Сейчас к таким грузовикам, кроме России, проявляют интерес Чили и Перу. Эта техника особенно подходит для работы в местах, небезопасных для человека.