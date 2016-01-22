Продовольственная безопасность в Беларуси: как одно хранилище стало овощным гарантом целого Гомеля

Новости Беларуси. В рейтинге, составленном известной британской компанией, Беларусь 44 из 109 стран мира и 22 в Европе по продовольственной безопасности. К примеру, новейшие технологи в хранении овощей и фруктов позволяют положить в продуктовую корзину качественный картофель или те же яблоки. Впрочем, мы умеем сегодня не только хранить продукцию.

Свои закрома Александр Ковалишин пополняет ежегодно. Дисциплина среди ящиков с картофелем, хреном, свеклой и морковью железная.

Александр Ковалишин, житель деревни Прибор:

Капусточка двух сортов: с медом есть, с уксусом и без. Готовим всегда на два года.

Тылы в семье Ковалишиных прикрыты: припасов Александра Васильевича хватает и детям, и внукам. Задача других масштабов стоит перед Валентином Потапенко и его коллегами: их «погребок» рассчитан на 22 тысячи тонн овощей и фруктов.

Свой второй хлеб белорусы учились хранить веками. Однако еще 20 лет назад самым массовым способом было хранение картофеля в буртах. Сейчас белорусы свой урожай не закапывают – на смену традиции пришли технологии.

Крупнейшее в Гомельской области плодоовощекартофелехранилище – настоящий шедевр конструкторской мысли. Овощи здесь не стареют.

Валентин Потапенко, заместитель директора ОАО «Комбинат «Восток»:

Потери сведены к минимуму, потому что здесь постоянно автоматически поддерживается температурно-влажностный режим.

Это хранилище – овощной гарант полумиллионного Гомеля. Причем аграрии взяли на себя обязательства не только вырастить и сохранить, но уже даже начали готовить блюда за потребителей.

Анна Бера, начальник плодоовощекартофелехранилища ОАО «Комбинат «Восток»:

Для хозяек это находка. Очень удобно. Это минутное дело.

В закромах этого хозяйства не меньше разносолов и маринадов, чем у самой справной хозяйки. 45 тысяч тонн овощей, которые выращиваются здесь, доступны круглый год и в любом виде.

Алеся Мирошниченко, начальник коммерческого отдела ОАО «Комбинат «Восток»:

Можем предложить овощи очищенные, подготовленные непосредственно для быстрого приготовления, также свежие, квашенные собственного производства, плодоовощную консервацию.

Гомельские овощи и разносолы уже давно распробовали за пределами Беларуси. Сегодня ежедневно на экспорт здесь отгружают порядка 200 тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обеспечив достаток на собственном рынке, не грех заработать и на внешнем. Лишней валюта не будет.