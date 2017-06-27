Президент Вьетнама: Мы будем приветствовать белорусские инвестиции, особенно в машиностроении
Новости Беларуси. Бизнес должен общаться, а политики – создавать для этого благоприятные условия. Это 27 июня подчеркнул Президент на открытии белорусско-вьетнамского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вьетнам – традиционный и стратегический партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии.
Производственная кооперация постоянно расширяется: здесь ценят нашу грузовую технику, карьерные самосвалы. И это неудивительно, ведь в одной из провинций Вьетнама находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов.
На открытии форума Александр Лукашенко вновь обозначил приоритеты: расширение производственной кооперации, участие в инфраструктурных проектах. И это далеко не все.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем предложить сотрудничество в пищевой сфере легкой промышленности. Подтверждением этому является осуществляемый с вьетнамской компанией
пилотный проект создания совместного предприятия по выпуску во Вьетнаме продукции сухого молока, произведенного в Беларуси.
В свою очередь мы предлагаем увеличить поставки в Беларусь качественной и конкурентоспособной по цене вьетнамской продукции, в том числе морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов. Компании Вьетнама могут использовать Беларусь в качестве перспективной площадки для освоения рынков Европы.
Для этого есть хорошие возможности и добрая воля белорусской стороны.
Я уже президенту сказал, что вьетнамские компании, которые придут в Беларусь, будут поддерживаться нашим государством. Будьте уверены, в нашей стране вы получите самые комфортные условия для работы. Приезжайте, производите, продавайте свою продукцию и не только в Беларуси, но и на общем экономическом пространстве Евразийского экономического союза.
Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:
В этом году Беларусь и Вьетнам отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на географическую отдаленность, страны установили дружеские отношения и имеют много общего.
Беларусь является нашим очень важным партнером в Содружестве Независимых Государств.
Мы уважаем Беларусь и хотим продолжать с ней отношения. Вьетнам является важным звеном в глобальной цепочке производства. При этом страна не только привлекает иностранный капитал, но и готова инвестировать в экономики других стран. Мы будем приветствовать белорусские инвестиции, особенно в машиностроении, производстве промышленного оборудования. Также Вьетнам готов быть партнером для других стран для их доступа на рынки стран АСЕАН как привлекательного быстрорастущего региона.
Наряду с машиностроением возможности есть для сотрудничества в наукоемких и высокотехнологичных сферах.
Диалог ведут и ученые двух стран. В 2016 году была подписана дорожная карта. В ней два десятка пунктов. Во Вьетнаме знают разработки нашего Института химии новых материалов, Института физики. Вот уже три года как поставляем в эту азиатскую страну наши беспилотники.
Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Вьетнамские специалисты и ученые имеют свои наработки, и нам желательно объединить с ними усилия. Проговорили в области нанотехнологий, биотехнологий, медицинских и аграрных технологий.
Мы бы хотели попробовать наши сорта на вьетнамской земле.
Мы имеем сейчас наработки по разным направлениям, по разным технологиям сельского хозяйства. Вьетнамская сторона так же этим интересуется.
Нынешний форум поражает масштабами. Участвует около 200 человек, в том числе около 100 представителей деловых кругов Вьетнама. Кстати, за все годы такие встречи стали традицией. Только за последние 8 лет форумов было как минимум с десяток.
Последний прошел в декабре 2016 года, в ходе государственного визита Александра Лукашенко во Вьетнам. Тогда подписали 20 контрактов и меморандумов на поставку белорусской продукции на сумму 350 миллионов долларов.