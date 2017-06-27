Президент Вьетнама: Мы будем приветствовать белорусские инвестиции, особенно в машиностроении

Новости Беларуси. Бизнес должен общаться, а политики – создавать для этого благоприятные условия. Это 27 июня подчеркнул Президент на открытии белорусско-вьетнамского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вьетнам – традиционный и стратегический партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии. Производственная кооперация постоянно расширяется: здесь ценят нашу грузовую технику, карьерные самосвалы. И это неудивительно, ведь в одной из провинций Вьетнама находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов. На открытии форума Александр Лукашенко вновь обозначил приоритеты: расширение производственной кооперации, участие в инфраструктурных проектах. И это далеко не все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем предложить сотрудничество в пищевой сфере легкой промышленности. Подтверждением этому является осуществляемый с вьетнамской компанией пилотный проект создания совместного предприятия по выпуску во Вьетнаме продукции сухого молока, произведенного в Беларуси. В свою очередь мы предлагаем увеличить поставки в Беларусь качественной и конкурентоспособной по цене вьетнамской продукции, в том числе морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов. Компании Вьетнама могут использовать Беларусь в качестве перспективной площадки для освоения рынков Европы. Для этого есть хорошие возможности и добрая воля белорусской стороны. Я уже президенту сказал, что вьетнамские компании, которые придут в Беларусь, будут поддерживаться нашим государством. Будьте уверены, в нашей стране вы получите самые комфортные условия для работы. Приезжайте, производите, продавайте свою продукцию и не только в Беларуси, но и на общем экономическом пространстве Евразийского экономического союза.

Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

В этом году Беларусь и Вьетнам отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на географическую отдаленность, страны установили дружеские отношения и имеют много общего. Беларусь является нашим очень важным партнером в Содружестве Независимых Государств. Мы уважаем Беларусь и хотим продолжать с ней отношения. Вьетнам является важным звеном в глобальной цепочке производства. При этом страна не только привлекает иностранный капитал, но и готова инвестировать в экономики других стран. Мы будем приветствовать белорусские инвестиции, особенно в машиностроении, производстве промышленного оборудования. Также Вьетнам готов быть партнером для других стран для их доступа на рынки стран АСЕАН как привлекательного быстрорастущего региона. Наряду с машиностроением возможности есть для сотрудничества в наукоемких и высокотехнологичных сферах. Диалог ведут и ученые двух стран. В 2016 году была подписана дорожная карта. В ней два десятка пунктов. Во Вьетнаме знают разработки нашего Института химии новых материалов, Института физики. Вот уже три года как поставляем в эту азиатскую страну наши беспилотники.