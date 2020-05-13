Для чего на поля гречихи привозят пасеки? Показываем, как растят культуру в Брестской области

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к севу гречихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году площади под эту культуру отводят во всех регионах. Так, только в Брестской области объемы сева увеличили в четыре раза. Соответствующее поручение дал глава государства после перебоев с поставками гречневой крупы из России. Тему продолжит Кристина Протосовицкая.

Леонид Повзун, механизатор сельхозпредприятия «Детковичи-Агро»:

Самое приятное в моей работе – видеть конечный результат. Осталось пару проходов, и поле будет засеяно. От качества моего сева зависит будущий урожай.

После войны дед Леонида Повзуна возглавил местный колхоз. А сегодня уже 35 лет в полях его внук. Название хозяйства поменялось, а любовь к земле осталась в семье. Механизатор все чаще на уборке гречихи. Процесс нелегкий. Если из-за влажного лета культура повторно зацветет, ее придется подсушивать прямо в поле. А вот при севе все наоборот.

Татьяна Хомич, главный агроном сельхозпредприятия «Детковичи-Агро»:

Глубина заделки гречихи – 2-3 сантиметра, так как зернышки очень маленькие. Когда-то в старину говорили: до Миколы не сей гречку и не стриги овечку. В этом году мы немножко посеяли раньше, чтобы схватили влагу растения.

А ведь когда-то этот надел земли уходил под воду. Руководитель хозяйства Михаил Новик здешний. Помнит, как в этих местах зимой по льду можно было сократить дорогу в школу.

Этот сезон первый, когда мелиоративные каналы так и не открыли – единственный шанс сберечь влагу.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В 2020 году посевные площади под полезную культуру в регионе увеличили до четырех раз. Например, только в этом хозяйстве Дрогичинского района гречишное поле равно 70 футбольным.

Все тонкости технологий возделывания здесь знают в совершенстве. Говорят, гречиха растет даже на скромных почвах. Урожай 20-30 центнеров с гектара. Чтобы его увеличить, у агрономов есть «медовый» секрет.

Татьяна Хомич:

Пчелы опыляют. Для того, чтобы опылилась хорошо гречиха и было больше зернышек, все любители-пчеловоды привозят сюда свои пасеки, они перевозные, ставят сюда. Опыляют нам пчелки нашу гречку.

Для сева используют отечественные семена гречихи «Сапфир», выращенные у себя же с прошлого года. Несмотря на нестабильный спрос, как рачительные хозяева ежегодно отводили по десятку гектаров.

Михаил Новик, директор сельхозпредприятия «Детковичи-Агро»:

То, что не хотели брать. Рынок был заполнен гречкой. Не было спроса, скажем, не поступало и предложения. Но были такие годы, что была потребность комбинатов в гречке. В этом году картина прозрачная, потому что доведен госзаказ, все обговорено. Заключены договора на госзаказ, мы работаем.

Глава государства не раз поручал губернаторам контролировать процесс производства гречки, чтобы в будущем не зависеть от внешних поставок и иметь свой запас. Связано это было с тем, что из-за выросшего спроса российская сторона целый месяц – с середины марта до середины апреля – не поставляла гречку в Беларусь. «Почв хватает». Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы По словам руководителя «Детковичи-Агро», рентабельность гречихи не хуже зерновых. Урожай заберут заводы, где зернышки превратят в привычную для нас крупу с прилавков магазинов.