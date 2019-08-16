Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Стародорожский район
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность соблюдения культуры земледелия и грамотной стратегии в организации уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 августа глава государства посещает с рабочей поездкой Стародорожский район Минской области.
Одна из точек маршрута – хозяйство «Шапчицы-Агро». Здесь в центре внимания – ход жатвы. Также речь пойдёт о производстве молока как в целом по стране, так и в этом хозяйстве.
Кстати, мясо-молочное направление и выращивание зерновых культур основные в «Шапчицах». В 2019 году здесь намерены получить без малого 5 миллионов рублей выручки.
Ещё одним пунктом для посещения Президентом выбран местный лесхоз. В его состав входит 7 лесничеств, охотничье хозяйство и лесной питомник. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит цех переработки древесины. Основной темой разговора станет финансовая ситуация в хозяйстве и в целом работа лесной отрасли страны.