Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Стародорожский район

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность соблюдения культуры земледелия и грамотной стратегии в организации уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 августа глава государства посещает с рабочей поездкой Стародорожский район Минской области.

Одна из точек маршрута – хозяйство «Шапчицы-Агро». Здесь в центре внимания – ход жатвы. Также речь пойдёт о производстве молока как в целом по стране, так и в этом хозяйстве.

Кстати, мясо-молочное направление и выращивание зерновых культур основные в «Шапчицах». В 2019 году здесь намерены получить без малого 5 миллионов рублей выручки.