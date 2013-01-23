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В Минске пропали панировочные сухари белорусского производства?

23 января 2013 18:57
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Новости Беларуси. Крошки белого хлеба белорусам все чаще приходится есть заграничные. Речь идет о панировочных сухарях. Их в отечественной упаковке в магазинах практически не найти. Продукт, может быть, и не столь важный в ежедневном меню, но рачительных хозяек цена за импортный товар втридорога, если не сказать больше, смущает. Где же прерывается цепочка поставок именно белорусского товара в торговую сеть?

Белая крошка, в виде которой мы ищем панировочные сухари в магазинах, — сугубо производственный процесс. Потому в качестве требовательных покупателей обзваниваем хлебозаводы. В Минске их семь.  

Корреспондент СТВ - хлебозавод:
- А вы сухари панировочные выпускаете?
- Да.
- А как они поступают в торговую сеть?
- Через стол заказов. Заказывается продукция, которая вас инетресует. Мы привезем.

Но  видимо, в столе заказов не так уж много заявок. На полках торговых объектов импортный товар почему-то теснит отечественный. И это отнюдь не голословные выводы. О том, что предлагают покупателю в магазинах, вполне внятно отвечают операторы инфоцентров.

Корреспондент СТВ - операторы инфоцентров:
- У вас панировочные сухари белорусского производства  есть?
- Нет.
- А чьи есть?
- Германия и Польша. Сухари Германия - 14000, Польша — 14800.

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- У вас панировочные сухари белорусского производства есть?
- Да. 7 190, 400 граммов.

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- У вас панировочные сухари белорусского производства есть?
- Нет, только Россия.
- А сколько стоят? - 10290, 200 граммов.

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- У вас панировочные сухари есть?
- Да.
- А чьи?
- На английском написано название. Явно не белорусские.

Получается, белорусский сухарик многим не по зубам. Хотя разница в цене колоссальная. Покупатель, конечно же не против предоставленного права выбора. Но если своего хлеба предостаточно и он дешевле, то зачем же есть чужой?

Ольга Миронова, заведующая магазином:
Вы даже можете посмотреть. Вот российского производства сухари панировочные - 150 граммов. Цена 10440. Цена белорусских за килограмм 13380. Поэтому российские держим для ассортимента. Конечно, лучше продаются нашего производства. В наличии есть всегда. Вопросов нет. Иногда приходят мерчендайзеры с заводов и предлагают. Но, в большинстве своем, наши товароведы отслеживают.

Купить незначительный, но в определенных блюдах важный ингредиент, можно, но нужно поискать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Борщевская, начальник продовольственного отдела главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Нашим агазины работают в соотвествии с определенными требованиями. Это обязательный ассортиментный перечень, рекомендованный нам Министерством торговли. Этот ассортиментный перечень не предусматривает обязательное наличие в продаже такого товара, как панировочные сухари.

Удовлетворить спрос покупателя, так, чтобы и в цене, и в качестве,   — прямая обязанность товароведа, который, судя по всему, не всегда работает на совесть.  Ведь цепочка поставок рвется именно на этом звене. И ситуация эта как раз тот случай, когда ажиотажа нет, а дефицит почему-то есть.

# Экономика # Продукты питания

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