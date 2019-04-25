Представители «Транснефти» приедут на переговоры в Минск 26 апреля
Новости Беларуси. Представителей «Транснефти» 26 апреля ждут в Минске для решения вопроса с некачественной нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, первый раунд переговоров прошел 23 апреля и не принес результатов.
На данный момент Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Ранее сообщалось, что Польша остановила транзит по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок из-за отказа местных, а также немецких НПЗ перерабатывать ядовитое сырье из России.
Информагентства сообщают, что прокачку прекратила также Чехия. Пока принято решение о поставке небольших объемов дизельного топлива в направлении Украины и Польши, наши южные соседи также получат некоторый объем автомобильных бензинов.
Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Тем временем «Белнефтехим» уже оценил недополученную в апреле выручку от реализации нефтепродуктов в размере 100 миллионов долларов. Оба наших завода работают с 50 %-ной загрузкой. «Нафтан» недавно начал принимать чистую нефть по второй ветке Сургут – Полоцк. Но россияне до сих пор не компенсировали ядовитое сырье, несмотря на требования белорусов.
Неохотно партнеры идут и на разговор о причиненном ущербе – на Мозырском НПЗ из строя из-за некачественной нефти вышло дорогостоящее оборудование. В настоящее время глава концерна «Белнефтехим» находится в Москве, Беларусь рассчитывает получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нфтеперерабатывающей системы.
Напомним, о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals стало известно на прошлой неделе. Это обернулось для белорусской нефтяной отрасли большими проблемами. «Белнефтехим» рассчитывал на сознательную позицию российских партнеров, но пока наша страна несет потери, «Транснефть» решение вопроса затягивает. Хотя ухудшение качества нефти признает.
Стала известна позиция «Транснефти» по вопросу поставки в Беларусь некачественной нефти