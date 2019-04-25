Представители «Транснефти» приедут на переговоры в Минск 26 апреля

На данный момент Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу. Ранее сообщалось, что Польша остановила транзит по нефтепроводу «Дружба» на неопределенный срок из-за отказа местных, а также немецких НПЗ перерабатывать ядовитое сырье из России.

Новости Беларуси. Представителей «Транснефти» 26 апреля ждут в Минске для решения вопроса с некачественной нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, первый раунд переговоров прошел 23 апреля и не принес результатов.

Информагентства сообщают, что прокачку прекратила также Чехия. Пока принято решение о поставке небольших объемов дизельного топлива в направлении Украины и Польши, наши южные соседи также получат некоторый объем автомобильных бензинов.

Тем временем «Белнефтехим» уже оценил недополученную в апреле выручку от реализации нефтепродуктов в размере 100 миллионов долларов. Оба наших завода работают с 50 %-ной загрузкой. «Нафтан» недавно начал принимать чистую нефть по второй ветке Сургут – Полоцк. Но россияне до сих пор не компенсировали ядовитое сырье, несмотря на требования белорусов.

Неохотно партнеры идут и на разговор о причиненном ущербе – на Мозырском НПЗ из строя из-за некачественной нефти вышло дорогостоящее оборудование. В настоящее время глава концерна «Белнефтехим» находится в Москве, Беларусь рассчитывает получить конкретную информацию о времени прихода «чистой» нефти и спрогнозировать работу всей нефтетранспортной и нфтеперерабатывающей системы.