Представители деловых кругов Беларуси и Шри-Ланки обсудили перспективы сотрудничества

Новости Беларуси. Перспективы сотрудничества обсудили представители деловых кругов Беларуси и Шри-Ланки в рамках масштабного бизнес-форума. Сферы самые разные: от автомобилестроения до энергетики. Так бизнесмены этой азиатской страны заинтересованы в открытии совместных производств. В планах - расширить список товаров, которыми стороны будут торговать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сурен Кумарарате, директор департамента торговли Шри-Ланки:

Это первый подобного рода форум. Я надеюсь, не последний. Шри-Ланка на белорусском рынке представлена недостаточно, мы хотим это изменить. Мы приехали не только продавать, но и налаживать прочные связи в бизнесе. В Беларуси все для этого есть.

Сегодня запланированы встречи в Парламенте, посещение машиностроительных предприятий. В Минске откроется и масштабный форум, в рамках которого свои возможности представят крупнейшие игроки тур-бизнеса. Гостей ожидает и насыщенная культурная программа - выступление коллектива народного танца из Шри-Ланки.