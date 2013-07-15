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Беларусь и Казахстан намерены создать индустриально-технологический парк

15 июля 2013 05:51
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан намерены создать индустриально-технологический парк.  Он разместится в городе Кокшетау Акмолинской области. Здесь совместными усилиями будет производится коммунальная и сельхозтехника.

К участию в проекте с белорусской стороны будут привлечены пять крупных предприятий. Наши специалисты предоставят свой опыт и технологии в создании современных машин. Предполагается, что здесь будет создан и образовательный центр, студенты которого смогут обучаться и стажироваться прямо на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

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