Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан намерены создать индустриально-технологический парк. Он разместится в городе Кокшетау Акмолинской области. Здесь совместными усилиями будет производится коммунальная и сельхозтехника.

К участию в проекте с белорусской стороны будут привлечены пять крупных предприятий. Наши специалисты предоставят свой опыт и технологии в создании современных машин. Предполагается, что здесь будет создан и образовательный центр, студенты которого смогут обучаться и стажироваться прямо на производстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.