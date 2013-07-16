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До конца июля потребкооперативы Минской области будут принимать у населения чернику: средняя цена - 15 тысяч за килограмм

16 июля 2013 15:54
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Новости Беларуси. На Минщине набирает обороты сезон заготовок. До конца июля потребкооперативы будут принимать у населения чернику.

В этом году цены на ягоду – выгодные: в среднем за килограмм предлагают 15 тысяч. Поэтому люди активно зарабатывают на витаминах деньги. Так, на Столбцовщине, кооператоры уже накопили 15 тонн черники. Еще столько же планируют купить у населения в течение июля.

Для удобства клиентов работают не только выездные заготовительные пункты в деревнях, но и стационарный пункт в центре города. Свежая ягода попадает в морозильные камеры, а оттуда отправляется на экспорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Деньги

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